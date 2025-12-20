En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Día 5 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones, gozos y toda la información en PDF

Día 5 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones, gozos y toda la información en PDF

Este sábado 20 de diciembre se llevan a cabo las oraciones del quinto día de la novena de Navidad 2025. Por eso, conozca cuáles son y su orden.

Publicidad

Publicidad

Publicidad