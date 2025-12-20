En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Expertos alertan por el aumento de fraudes y suplantaciones digitales en temporada navideña

El mayor volumen de compras en línea y transacciones digitales se ha convertido en un terreno fértil para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan la falta de prevención y el desconocimiento de los usuarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad