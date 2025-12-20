Expertos alertan por el aumento de fraudes y suplantaciones digitales en temporada navideña

Durante la temporada decembrina, el auge del comercio electrónico en Colombia ha encendido las alertas de expertos en tecnología debido al aumento de fraudes, estafas y suplantaciones digitales que afectan tanto a ciudadanos como a empresas.

El mayor volumen de compras en línea y transacciones digitales se ha convertido en un terreno fértil para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan la falta de prevención y el desconocimiento de los usuarios.

Mauricio Amaya, gerente general de la empresa STS y especialista en tecnología, advirtió que el país atraviesa un momento crítico en materia de seguridad informática. Según cifras compartidas por el experto, en lo corrido de 2024 se han registrado cerca de 35.000 millones de intentos de ciberataques en Colombia, lo que ubica al país como el tercero más atacado de América Latina.

“A nivel global, cada 11 segundos ocurre un ataque de ransomware”, explicó Amaya, señalando que este tipo de delitos no solo buscan beneficios económicos, sino que también generan afectaciones legales y daños reputacionales para las organizaciones.



Ciberseguridad en Colombia Foto: suministrada por OBS

El especialista subrayó la necesidad de diferenciar entre ciberseguridad y ciberresiliencia. Mientras la primera se enfoca en prevenir ataques mediante herramientas tecnológicas, la segunda se centra en la capacidad de las organizaciones para recuperarse cuando estos ocurren. No obstante, Amaya fue enfático en que el mayor riesgo no está en los sistemas, sino en las personas.

“El eslabón más débil de la cadena es el ser humano. Por eso debemos trabajar en lo que se conoce como higiene digital”, afirmó.

Esta "higiene digital" implica capacitar a empleados y usuarios para identificar tácticas de ingeniería social, como correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces falsos que simulan ser enviados por entidades bancarias o empresas reconocidas. Detalles como errores gramaticales, remitentes desconocidos o solicitudes urgentes de información personal pueden ser señales clave para evitar caer en estafas.

Finalmente, Amaya alertó sobre el uso creciente de la inteligencia artificial por parte de los ciberdelincuentes, lo que les permite realizar ataques más rápidos, sofisticados y difíciles de detectar.

En este contexto, insistió en que la inversión en prevención es fundamental: “Las pérdidas ocasionadas por ciberataques pueden ser hasta 12 veces mayores que lo que las empresas destinan a ciberseguridad”.

Escuche la entrevista completa aquí: