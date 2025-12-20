Heroico acto en Bogotá: policía evitó que una mujer se lanzara de un puente en la Autopista Sur

En medio del tráfico y la cotidianidad de una ciudad que vive apresurada, una preocupante situación ocurrió en el sur de Bogotá. Una mujer que estaba en un puente peatonal pretendía saltar al vacío, pero afortunadamente fue interrumpida, lo que evitó una tragedia mayor.

El hecho ocurrió este sábado 20 de diciembre frente a la Terminal de Transporte de Bogotá, sede sur, en la localidad de Bosa.

De acuerdo con las declaraciones de la Policía Metropolitana de la ciudad, un uniformado protagonizó un acto heroico, pues el funcionario se encontraba en compañía de su esposa cuando fue alertado por la ciudadanía sobre una situación que ponía en riesgo la vida de una persona.

De inmediato, el policía dejó sus pertenencias y se dirigió al lugar señalado, un puente peatonal sobre la Autopista Sur. Al llegar, identificó a una mujer muy alterada que se encontraba en peligro, pues se había subido a una de las barandas de la parte externa del puente.



Sin dudarlo, el uniformado intervino de manera rápida, logrando ponerla a salvo para luego ser trasladada para ser atendida por las diferentes entidades distritales.

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de ellas es la línea 106, disponible en varias ciudades como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día.

También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192, opción 4, del Ministerio de Salud. Allí, se ofrece acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.

No fue un acto heroico planeado, fue instinto y compromiso.



Así reaccionó el subintendente Alexander Campos que en el terminal del sur en #Bosa y tras percatarse de una mujer sobre el puente peatonal, corrió para salvarle la vida y evitar una tragedia.



Aquí ganó la vida. pic.twitter.com/toG8Yu8hdH — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 20, 2025