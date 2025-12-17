Más de 1,7 millones de pasajeros podrían salir de Bogotá desde el 18 de diciembre

Se aproximan la celebración de Nochebuena en Colombia y muchas personas que ya salieron a vacaciones están llegando a las terminales de transporte de Bogotá para emprender el viaje a diferentes departamentos del país, para descansar los últimos días del año 2025. Según cifras entregadas por la Terminal de Transporte, se espera que desde el 18 de diciembre salgan aproximadamente 1,7 millones de pasajeros en 125.000 buses dispuestos para salir a carretera.

Asimismo, según el sondeo realizado, los destinos preferidos para estas vacaciones son Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Fusagasugá y Pereira. Ante esto, se proyecta que el día con mayor movimiento en las terminales sea el 30 de diciembre, con una afluencia de casi 58.000 usuarios, por lo menos desde la terminal del Salitre.

La restricción aplica en diferentes corredores viales. Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

Asimismo, cifras relatan que desde el 01 de diciembre al 15 de diciembre se han movilizado más de 710.000 pasajeros en 56.000 vehículos.

Por ahora, cifras aproximadas entregadas a Blu Radio calculan que solo para el miércoles 17 de noviembre habrá una salida masiva de cerca de 30.000 pasajeros.