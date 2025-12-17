En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Más de 1,7 millones de pasajeros podrían salir de Bogotá desde el 18 de diciembre

Más de 1,7 millones de pasajeros podrían salir de Bogotá desde el 18 de diciembre

Según la terminal de transporte, se espera que desde el 18 de diciembre, previo a las fechas de noches buena, salgan más de 1,7 millones de pasajeros en 125.000 vehículos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad