Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Economía  / ¿Está preparada la regulación colombiana para los nuevos modelos del seguro?

¿Está preparada la regulación colombiana para los nuevos modelos del seguro?

El sector asegurador colombiano proyecta un crecimiento del 6,5 % para 2026, pero la falta de un marco normativo para las Managing General Agents (MGA) limita la expansión hacia riesgos complejos.

