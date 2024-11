Fasecolda recomienda a afectados por inundaciones en Bogotá contactar a sus aseguradoras

Si las estadísticas de Fasecolda se cumplen en todos los escenarios, apenas 12 de cada 100 vehículos atrapados en las inundaciones del miércoles 6 de noviembre en Bogotá tiene el respaldo de un seguro todo riesgo que pueda responder por los daños materiales.

Decenas de vehículos y rutas escolares terminaron atrapados en la inundación de la Autopista Norte al punto que varios de los ocupantes tuvieron que ser rescatados por los bomberos, mientras que los autos terminaron inundados de agua hasta las ventanas.

"Si ustedes cuentan con un seguro voluntario de automóviles han hecho lo correcto, su compañía de seguros está ahí para acompañarlos en estos momentos. Si ese es el caso y su vehículo ha sufrido daños, verifiquen las coberturas y comuníquense con sus aseguradoras", dijo el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales.

¿Cómo saber si la póliza cubre la inundación?

El contrato de póliza de seguro todo riesgo incluye una sección sobre las coberturas y las exclusiones. Usted puede consultarlo directamente o puede utilizar los canales de asistencia de la aseguradora.

Publicidad

El Soat, que es el seguro obligatorio, no cubre a los conductores en un caso como este sino que se usa para atender a las personas lesionadas en accidentes.

¿Estamos protegidos los colombianos contra inundaciones?

Las imágenes de inundaciones solo se harán más frecuentes a medida que el cambio climático avance.

Publicidad

El 2024, por ejemplo, pasará a la historia como uno de los años más calurosos para Colombia, pero de más lluvias en Europa. Solo por poner un ejemplo reciente, la Dana en Valencia (España) destruyó cientos de vehículos y viviendas.

"Es importante lo primero lo primero que una familia vaya y haga el intento de asegurarse porque si no se lo aseguran es importante que la familia esté tomando decisiones sabiendo que ninguna aseguradora está dispuesta a pagar si algo sale mal es decir que esas probabilidades tal vez no son tan bajas como uno quisiera creer. Ahora si logran asegurarse esos seguros pues no se llaman seguro contra el cambio climático, porque eso pues sería imposible de delimitar, pero sí serían seguros contra incendios contra inundaciones con contra cosas como avalanchas y deslizamientos", explicó el profesor de la Universidad Javeriana, Martín Jaramillo.

En otras palabras, haga la prueba de comprar un seguro contra desastres naturales, si no lo consigue porque su casa no es asegurable es mejor que vaya pensando en venderla a irse a otro lugar porque quiere decir que es muy probable que su casa esté en un lugar inseguro.

Si usted tiene su casa con seguro hipotecario o leasing tenga en cuenta que la mayoría de esos créditos vienen con seguros que tienen cobertura para tifón, tormentas, tempestades, e inundaciones.