Comisión de Acusación cerró 16 procesos contra Petro en una sesión, denunció congresista Cadavid

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió cerrar 16 procesos que se adelantaban contra el presidente Gustavo Petro, una determinación que desató una nueva controversia política en el Congreso, debido a que se trataba de una actitud de la mayoría de los integrantes de la célula legislativa para favorecer al mandatario.

La decisión fue duramente cuestionada por el representante a la Cámara Hernán Cadavid, quien anunció su retiro de la sesión y calificó lo ocurrido como “un regalazo de Navidad”. Cadavid aseguró que no podía ser parte de “semejante barbaridad y abuso”.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

En una constancia dirigida a la presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, quien llegó a su curul por la coalición Pacto Histórico por el departamento del Valle del Cauca, el congresista explicó que se ausentó de la sesión del 17 de diciembre al considerar que la Comisión estaría siendo instrumentalizada para archivar procesos contra Petro sin el rigor, la objetividad ni la imparcialidad que exige la Constitución.

Cadavid también cuestionó que 19 expedientes nuevos contra el mandatario, no tratados previamente, fueran incluidos como primeros puntos del orden del día, pese a que existen otros procesos antiguos aún pendientes, lo que evidenciaría un uso indebido de la Comisión.



El representante a la Cámara rechazó que este órgano sea utilizado para promover impunidad o legitimar actuaciones que no garanticen una investigación independiente, rigurosa y transparente.