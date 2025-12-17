Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a un formato innovador que combina el chance tradicional con la simbología de los signos zodiacales. Esta mezcla entre números, astrología y suerte ha despertado el interés de miles de jugadores en todo el país.

Cada tarde, los apostadores participan confiando en su intuición y en la influencia astral, lo que convierte a este sorteo en una experiencia distinta frente a otras opciones del mercado. Su dinámica sencilla y su horario fijo han sido claves para fortalecer su popularidad a nivel nacional.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 17 de diciembre de 2025 es el (en minutos)¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se distingue por una mecánica sencilla y flexible que permite realizar diversas combinaciones en cada apuesta. Para participar, el jugador debe cumplir con los siguientes pasos:



Elegir un número entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar, de manera opcional, por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos al mismo tiempo.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado significativamente la participación de jugadores a nivel nacional.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se caracteriza por ser un juego accesible y adaptable a distintos presupuestos, lo que lo hace atractivo para una amplia variedad de apostadores:



Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000 por jugada.

Todas las apuestas deben realizarse únicamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad, transparencia y respaldo en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

El proceso de cobro varía de acuerdo con el valor del premio, calculado en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: presentación de documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con una antigüedad no mayor a 30 días).

Con una propuesta diferente, dinámica y confiable, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una alternativa atractiva para quienes buscan algo más que un sorteo tradicional. La combinación de azar, tradición y astrología sigue conquistando a los jugadores que desean vivir una experiencia única al momento de apostar.