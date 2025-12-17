Influencer denunció que fue víctima del paseo millonario tras salir de un concierto en Bogotá

La reconocida creadora de contenido Valeria Roa denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de un violento paseo millonario en Bogotá, tras salir de un concierto junto a una amiga. Según su relato, ambas tomaron un taxi al tener los celulares descargados, decisión que, dijo, terminó exponiéndolas a un ataque coordinado.

“Desafortunadamente tuve que vivir una de las peores experiencias que a alguien le podría pasar y es ser víctima del famoso paseo millonario en Bogotá”, contó. Minutos después de iniciar el trayecto, varios hombres interceptaron el vehículo y subieron por ambos lados, iniciando una retención que se prolongó por cerca de media hora.

De acuerdo con la víctima, los agresores actuaron como una banda organizada. “Nos taparon los ojos, nos golpearon y nos empezaron a quitar absolutamente todo: la ropa, los zapatos, el bolso”, relató. Además, aseguró que los delincuentes amenazaban constantemente con hacerles daño si hablaban o se movían, mientras otro vehículo los seguía.

Los hombres exigieron contraseñas de celulares y aplicaciones financieras: “Conectaron el celular y empezaron a pedir contraseñas de bancos, de Nequi, de todo, incluso acceso a fotos ocultas”, afirmó.



La mujer también denunció tocamientos y agresiones sexuales durante el recorrido. “Tomaban la excusa de que estaban requisando para aprovecharse de nosotras y tocarnos”, dijo, al tiempo que relató que uno de los agresores la intimidaba y otro la besaba en contra de su voluntad.

“Fue un camino eterno, una experiencia traumática… uno piensa que hasta ahí podría llegar”, expresó. Finalmente, las abandonaron en una calle, descalzas, con amenazas para que no miraran atrás mientras se alejaban del lugar.

Tras el escape, ambas buscaron ayuda de la Policía, aunque el acompañamiento inicial fue limitado, según la denunciante. “Fue muy triste porque no sentimos empatía, siendo también mujer y viéndonos en el estado en el que estábamos”, afirmó.

Más tarde, un superior las atendió, pero —según su versión— minimizó lo ocurrido. La mujer decidió hacer público su testimonio como llamado de alerta: “Es una forma de hacer conciencia, de prevenir. La ciudad está muy insegura”.

También pidió mayor cuidado al salir a eventos nocturnos y acciones concretas para frenar este tipo de delitos: “Por favor cuídense en todo momento”.