En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Influencer denunció que fue víctima del paseo millonario tras salir de un concierto en Bogotá

Influencer denunció que fue víctima del paseo millonario tras salir de un concierto en Bogotá

La reconocida creadora de contenido Valeria Roa también denunció tocamientos y agresiones sexuales durante el recorrido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad