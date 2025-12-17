Análisis: restricciones petroleras de EEUU profundizan la crisis con Venezuela

Las recientes medidas anunciadas por el presidente Donald Trump sobre los buques petroleros sancionados de Venezuela, a menudo denominados "buques fantasma", podrían tener un impacto económico "muy negativo" para el ciudadano venezolano de a pie, más allá de afectar directamente al gobierno de Nicolás Maduro.

Gilberto Murillo, consultor ambiental y energético, y exgerente de Planificación Financiera de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ofreció un análisis detallado sobre cómo estas restricciones se traducen en penurias para la población.



Impacto directo en el ciudadano común

El mecanismo de las sanciones ha repercutido directamente en la vida cotidiana de los venezolanos durante mucho tiempo.

El principal problema económico radica en la dificultad que tiene el gobierno o las empresas estatales venezolanas (como PDVSA o la Corporación Venezolana de Guayana) para mantener cuentas bancarias en los Estados Unidos, lo que obstaculiza el comercio en general, especialmente el petrolero, que se negocia en dólares y requiere bancos norteamericanos para los pagos.

Esta falta de flujo de divisas a Venezuela genera una fuerte demanda por la moneda extranjera, aumentando la tasa de cambio. La escasez de divisas petroleras que el gobierno puede inyectar al mercado provoca una devaluación de la moneda nacional y, consecuentemente, una alta inflación.



Murillo recordó que el país experimentó hiperinflación hace unos siete u ocho años, un fenómeno que afecta fuertemente al ciudadano.



Flota sancionada y la crisis de divisas

Las nuevas restricciones al comercio petrolero, que incluyen la detención o impedimento del paso de buques sancionados, exacerbarán esta situación. Si hay menos petróleo saliendo, habrá menos divisas disponibles en el mercado.

Estas divisas son cruciales para el comercio internacional y las importaciones. La consecuencia directa de la reducción de las ventas de crudo será más devaluación, más inflación y mayores dificultades para la vida cotidiana.

A pesar de las sanciones que impiden a las compañías estadounidenses negociar el petróleo venezolano, este crudo se ha estado vendiendo a otros clientes en el Lejano Oriente o a clientes asiáticos y europeos que se atreven a comerciar a pesar de las restricciones.

Sin embargo, la información sobre qué buques están siendo sancionados o si el crudo se está comercializando con terceros países como China, no es muy clara. Aunque la petrolera estatal PDVSA publicó un comunicado indicando que su flota opera con normalidad, el anuncio de Donald Trump sobre la incautación de buques petroleros sancionados genera incertidumbre.

