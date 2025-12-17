Petro pidió retirar a funcionarios de Cancillería responsables de parranda vallenata en Nicaragua

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo desatado por los videos en los que aparece Carlos Ramón González, exdirector de la DNI y hoy prófugo de la justicia, participando en una parranda vallenata realizada el 11 de diciembre en el Teatro Rubén Darío de Managua, un evento que había sido promocionado por la Cancillería colombiana.

En su mensaje, el mandatario aclaró la situación diplomática en Nicaragua y negó que actualmente exista un embajador en ese país. “Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay”, escribió Petro, en referencia a la periodista que había sido postulada para ocupar ese cargo. En el mismo trino, el presidente ordenó que “los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”.

Carlos Ramón González de fiesta Nicaragua Foto: Presidencia y captura de video

Esto se da en medio de versiones encontradas sobre la organización y financiación del evento. Aunque la Cancillería negó una solicitud de recursos para la parranda, hecha por Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada en Nicaragua, el evento finalmente se realizó. Muñoz incluso aparece en los videos bailando junto a González, señalado por las autoridades de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.

Por estos hechos, la Cancillería anunció una investigación disciplinaria en contra de este funcionario, que se suma a la que ya tenía por haber gestionado la renovación de la residencia para Carlos Ramón González.