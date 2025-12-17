Alerta del Invima por reconocido producto que promete dejar el cabello liso y brillante

Una nueva alerta sanitaria emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas entre consumidores y profesionales del sector de la belleza en Colombia.

La entidad ordenó el retiro inmediato del mercado de un producto capilar que, pese a contar con notificación sanitaria, contiene una sustancia prohibida que puede representar riesgos para la salud de quienes lo utilizan de manera frecuente.



¿Cuál es el producto señalado por el Invima?

Según la alerta sanitaria No. 396-2025, el producto involucrado es la “Alisadora Progresiva de Aminoácidos”, identificada con la notificación sanitaria obligatoria NSOC05333-21CO, comercializada en todas sus presentaciones por la empresa Euro Cosmetics S.A.S.

Se deben verificar ciertos aspectos antes de su compra. Foto: Invima

El hallazgo se dio tras denuncias ciudadanas y actividades de inspección, vigilancia y control adelantadas por el Invima, que permitieron analizar una muestra correspondiente al lote 260625-1. En dicho análisis se identificó y cuantificó formaldehído libre en una concentración de 0,1 %, una sustancia prohibida en productos capilares según la normativa vigente en Colombia.



¿Por qué el formaldehído es un riesgo?

El formaldehído —conocido popularmente como formol— ha sido usado de forma irregular en tratamientos de alisado por su capacidad para modificar temporalmente la estructura del cabello.

Sin embargo, su uso está restringido debido a los efectos nocivos que puede causar en la salud. Entre los principales riesgos asociados a esta sustancia se encuentran:



Irritación en ojos, piel y cuero cabelludo.

Afectaciones en las vías respiratorias por inhalación de vapores.

Reacciones alérgicas y sensibilidad cutánea.

Riesgos mayores cuando hay exposición repetida, especialmente en espacios cerrados como peluquerías.

Por esta razón, el formaldehído está incluido dentro de los componentes prohibidos para cosméticos capilares, de acuerdo con los listados internacionales adoptados en la regulación colombiana.



Recomendaciones del Invima

Tras confirmar la presencia del componente prohibido, el Invima ordenó el retiro inmediato del mercado del producto y del lote identificado en todo el país. Además, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía.



La autoridad sanitaria pidió a quienes estén usando esta alisadora progresiva que suspendan de inmediato su aplicación, y que informen a las autoridades de salud si conocen lugares donde aún se esté distribuyendo o comercializando el producto. También invitó a reportar cualquier evento adverso o reacción no esperada asociada a su uso a través de los canales oficiales del Invima.

El llamado también se extiende a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, que deberán reforzar las labores de inspección en peluquerías, centros de estética y establecimientos comerciales. En caso de encontrar el producto, deberán informar al Invima y aplicar las medidas sanitarias correspondientes.

A distribuidores y comercializadores, la advertencia es clara: abstenerse de vender o distribuir la “Alisadora Progresiva de Aminoácidos” identificada en la alerta, pues el incumplimiento podría derivar en procesos sancionatorios.