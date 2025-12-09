Invima alerta por venta de leche en polvo falsificada que circula en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta nacional por la comercialización de leche en polvo falsificada que está circulando en el país. La entidad identificó la copia del producto “Leche en Polvo Entera Fortificada con Vitaminas A y D3, marca Induleche”, en presentación de 800 gramos, lote 1J120525 y fecha de vencimiento 12 de mayo de 2026.

La denuncia fue presentada por Indulacteos de Colombia S.A.S., titular del registro sanitario, tras confirmar que el producto encontrado no corresponde a su fabricación ni a sus procesos de empaque. La empresa evidenció diferencias notorias en el diseño, como cambios en la diagramación, tipografía, color, rotulado, calidad del sello y hasta un error ortográfico en el empaque que aparecía como: “Industria ColomNIANA”.

De acuerdo con el Invima, este producto incumple la normativa sanitaria, contiene información engañosa y no garantiza calidad ni inocuidad, lo que lo convierte en un riesgo para la salud. La falsificación impide conocer su origen, las condiciones de fabricación y la posible presencia de contaminantes.

Ojo con las etiquetas en leche en polvo falsificada Foto: Invima

Ante este hecho, la entidad sanitaria pidió a las entidades territoriales intensificar la búsqueda del producto, reforzar acciones de inspección, vigilancia y control, y difundir la alerta en sus canales oficiales. A los distribuidores y comercios les solicitó suspender de inmediato la venta, retirar el producto si lo encuentran y aplicar la medida sanitaria correspondiente.

