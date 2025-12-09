Atacan a tiros a camioneta en la que viajaba un abogado protegido por la UNP en Atlántico

Dos disparos en el vidrio panorámico y otro más en la puerta trasera de su camioneta, evidencian el ataque a bala del que fue víctima el abogado Frederick Barros Mendoza cuando se movilizaba, la tarde del pasado lunes festivo, por la vía del Algodón, entre los municipios de Juan de Acosta y Tubará, Atlántico.

La víctima, de 55 años, contó que se desplazaba hacia Barranquilla cuando de repente aparecieron dos hombres en una moto negra, se atravesaron en el camino y el parrillero sacó un arma y realizó varios disparos a la camioneta.

En el momento del ataque, el abogado viajaba en compañía de su escolta y ambos salieron ilesos por el blindaje de la camioneta, la cual hace parte del esquema de seguridad suministrado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Sin embargo, Barros afirma que su situación amerita que se refuerce aún más su esquema, pues son varios los atentados que ha sufrido como consecuencia de los procesos que lleva como defensor de derechos humanos.



Un esquema de seguridad de la UNP incluye camionetas blindadas 4x4, motocicletas, conductores y escoltas armados. Foto: Procuraduría - UNP

"Yo he venido sufriendo una serie de amenazas y de persecuciones desde que asumí la defensa de un caso. Hace año y medio también sufrí un atentado en la puerta de mi finca y, de igual forma, me quemaron la finca", narró el abogado.

"He venido teniendo varias persecuciones, hasta he tomado fotos y videos de motos que me que me persiguen", agregó visiblemente preocupado.

Publicidad

La Policía del Atlántico informó que personal de Investigación Criminal ya comenzó labores para identificar y capturar a los responsables de este hecho.