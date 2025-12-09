En vivo
Atacan a tiros a camioneta en la que viajaba un abogado protegido por la UNP en Atlántico

Atacan a tiros a camioneta en la que viajaba un abogado protegido por la UNP en Atlántico

La víctima salió ilesa por el blindaje del vehículo, pero tras el hecho pide un refuerzo de su esquema de protección.

