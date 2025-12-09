Lotería de la Cruz Roja, resultados último sorteo martes 9 de diciembre de 2025

Publicidad
La fortuna volvió a sonreír a miles de colombianos con la realización del sorteo número 3131 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, llevado a cabo el martes 9 de diciembre de 2025. Este tradicional juego de azar, reconocido no solo por sus atractivos premios sino también por su impacto social en el país, volvió a entregar millonarias recompensas y a fortalecer su apoyo a causas humanitarias.
El número ganador del Premio Mayor, por un total de $8.000 millones, fue el XXXX de la serie XXX. El afortunado ganador se convierte así en uno de los nuevos millonarios del país gracias a este reconocido sorteo.
Además del gran acumulado, la Lotería de la Cruz Roja repartió múltiples Premios Secos en diferentes categorías, beneficiando a numerosos jugadores en distintas regiones del país.
La entidad también publicó una imagen oficial con el listado completo de resultados, facilitando así la verificación por parte de los jugadores.
Los resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., a través de los siguientes canales oficiales:
Para validar un billete, basta con comparar el número y la serie con los datos divulgados por estos medios autorizados.
Debe reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería en Bogotá, ubicada en:
Los premios pueden reclamarse dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, conforme al Decreto 2975 de 2004.
El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta los descuentos legales vigentes:
Luego de estas deducciones, el monto neto estimado que recibirá el ganador será de $4.648 millones