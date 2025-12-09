Lotería de la Cruz Roja, resultados último sorteo martes 9 de diciembre de 2025

La fortuna volvió a sonreír a miles de colombianos con la realización del sorteo número 3131 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, llevado a cabo el martes 9 de diciembre de 2025. Este tradicional juego de azar, reconocido no solo por sus atractivos premios sino también por su impacto social en el país, volvió a entregar millonarias recompensas y a fortalecer su apoyo a causas humanitarias.

Premio mayor del sorteo 3131

El número ganador del Premio Mayor, por un total de $8.000 millones, fue el XXXX de la serie XXX. El afortunado ganador se convierte así en uno de los nuevos millonarios del país gracias a este reconocido sorteo.



Premios secos: más oportunidades para ganar

Además del gran acumulado, la Lotería de la Cruz Roja repartió múltiples Premios Secos en diferentes categorías, beneficiando a numerosos jugadores en distintas regiones del país.

La entidad también publicó una imagen oficial con el listado completo de resultados, facilitando así la verificación por parte de los jugadores.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., a través de los siguientes canales oficiales:



Canal Uno

Página oficial de la Lotería de la Cruz Roja

Redes sociales oficiales

Línea telefónica: (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100

Para validar un billete, basta con comparar el número y la serie con los datos divulgados por estos medios autorizados.



Cómo reclamar los premios

Premio mayor

Debe reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería en Bogotá, ubicada en:



Avenida carrera 68 No. 68 B-31.

Premios secos

Pueden cobrarse tanto en los puntos de venta autorizados como en la sede principal.

Documentos requeridos

Billete o fracción original en buen estado

Cédula de ciudadanía vigente

Plazo para reclamar

Los premios pueden reclamarse dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, conforme al Decreto 2975 de 2004.



Deducciones legales aplicables al premio mayor

El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta los descuentos legales vigentes:



Impuesto a ganadores (17 %): aproximadamente $1.190 millones

Retención en la fuente (20 %): aplicable según base de la DIAN

Luego de estas deducciones, el monto neto estimado que recibirá el ganador será de $4.648 millones

