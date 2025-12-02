En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inseguridad en Bogotá
Advertencia de Trump
Aviones A320
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana entregó miles de millones en premios este 2 de diciembre, en su sorteo número 3130.

Jugador de la Lotería de la Cruz Roja quien revisa los resultados.
La Lotería de la Cruz Roja es muy popular entre las loterías y chances de Colombia.
Fotomontaje: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad