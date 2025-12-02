Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

La suerte volvió a brillar para miles de apostadores durante el sorteo número 3130 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes, 2 de diciembre de 2025. Este tradicional juego, reconocido por su impacto social y su respaldo a causas humanitarias, entregó nuevamente millonarios premios en todo el país.



Premio Mayor del sorteo 3130

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes, 2 de diciembre de de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Premios Secos: más oportunidades para ganar

Además del gran acumulado, la Lotería de la Cruz Roja distribuyó una amplia variedad de Premios Secos, permitiendo que muchos más participantes celebraran.

La entidad también publicó una imagen oficial con todos los resultados para facilitar la verificación de los jugadores.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los números ganadores se divulgan cada martes, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., a través de:



Canal Uno

Página oficial de la Lotería de la Cruz Roja

Redes sociales oficiales

Línea telefónica: (1) 3115432, opción 0 o extensión 100

Para revisar un billete, solo es necesario comparar el número y la serie con los datos publicados en los canales oficiales.

¿Cómo reclamar los premios?

Premio Mayor

Debe reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería en Bogotá:



Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

Premios Secos

Pueden cobrarse tanto en puntos de venta autorizados como en la sede principal



Documentos necesarios

Billete o fracción original en buen estado

Cédula de ciudadanía vigente

Plazos

Todos los premios pueden reclamarse en un plazo máximo de 30 días calendario, según el Decreto 2975 de 2004.



Deducciones legales aplicables

El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta los siguientes descuentos:



Impuesto a ganadores (17 %): aprox. $1.190 millones

Retención en la fuente (20 %) aplicable según base DIAN

Tras las deducciones, el monto neto estimado que recibirá el afortunado ganador será de $4.648 millones.