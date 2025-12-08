Jossimar Calvo tras atentado en Cúcuta: "Pudo haber sido peor"

El gimnasta olímpico Jossimar Calvo rompió el silencio este lunes 8 de diciembre luego del atentado ocurrido en Cúcuta, en el que él y su esposa resultaron afectados tras la detonación de un artefacto explosivo. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el deportista expresó su agradecimiento y aseguró que, pese a la gravedad del hecho, ambos se encuentran bien, destacando que la situación “pudo haber sido peor”.

En su pronunciamiento, Calvo señaló que lo ocurrido fue un momento muy fuerte para él y su pareja, pero resaltó que, afortunadamente, todo se redujo a daños materiales.

“Dios nos protegió, nos cubrió y nos guardó en medio de una situación que pudo haber sido peor”, escribió el gimnasta, quien agradeció las muestras de apoyo, los mensajes y las oraciones recibidas tras conocerse la noticia.

En la imagen que acompaña la publicación también se puede evidenciar las afectaciones en el vehículo rojo en el que se movilizaban, especialmente en la parte delantera del carro particular.



El atentado se registró en la madrugada del domingo en el Anillo Vial Oriental, vía que conecta a Cúcuta con el municipio de El Zulia. La onda explosiva alcanzó el vehículo en el que se movilizaban Calvo y su esposa, quienes resultaron heridos de manera leve. En el mismo hecho murieron dos policías, y las autoridades atribuyeron la acción a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El exentrenador del gimnasta olímpico, Jairo Ruiz, confirmó que el gimnasta no tiene lesiones que representen peligro, mientras que su pareja sufrió únicamente una laceración en un pómulo, sin complicaciones médicas. Ambos fueron valorados y atendidos en un centro de salud.

La noticia generó conmoción en el ámbito deportivo, especialmente por la trayectoria de Calvo, considerado uno de los mejores gimnastas en la historia de Colombia. Su carrera incluye medallas en Juegos Panamericanos y Centroamericanos, participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y títulos mundiales, logros que lo convirtieron en referente de la gimnasia nacional.

En medio de la preocupación, el presidente de la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, Jairo Cadena, hizo un llamado a los actores del conflicto armado para que respeten la vida y se mantenga la paz.

“Somos personas de trabajo que cada día buscamos servirle al país”, afirmó, al tiempo que pidió que, durante la Navidad, se permita a las familias vivir en unión y tranquilidad.

Ante la gravedad de los hechos, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, anunció una recompensa de 150 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de estos atentados.