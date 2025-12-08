En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Noche de velitas en Santander dejó 8 lesionados por pólvora: cuatro son menores

Noche de velitas en Santander dejó 8 lesionados por pólvora: cuatro son menores

Las autoridades confirmaron quemaduras, una amputación y lesiones oculares en menores y adultos en Bucaramanga, Piedecuesta, Mogotes, Suaita y otros municipios.

