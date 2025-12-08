Noche de velitas en Santander dejó 8 lesionados por pólvora: cuatro son menores

Las celebraciones decembrinas en Santander ya dejan ocho personas lesionadas por pólvora, entre ellas cuatro menores de edad, según confirmó el secretario de Salud departamental, Edwin Prada. Los afectados presentan quemaduras en manos, dedos y rostro, así como lesiones oculares y amputaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, el caso más reciente se registró en el norte de Bucaramanga, donde un adolescente de 16 años sufrió quemaduras al manipular pólvora tipo totes. El menor fue atendido en el Hospital Local del Norte, donde permanece bajo vigilancia médica.

Otro de los hechos que más preocupa a las autoridades ocurrió en Piedecuesta, donde un niño de 13 años sufrió una delicada lesión ocular mientras manipulaba pólvora tipo mini volador. El estallido le causó una exposición directa en su ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser remitido de urgencia a un centro asistencial del municipio. En este mismo municipio, se reportó otro menor de entre 6 y 11 años afectado por manipulación de pólvora.

El cuarto menor lesionado corresponde a un caso registrado en Mogotes, donde un niño resultó con quemaduras en sus extremidades durante las celebraciones de inicio de diciembre.



En cuanto a los cuatro adultos lesionados, las autoridades reportaron un caso en Floridablanca, otro en Socorro y uno en Bucaramanga. El caso más grave se presentó en Suaita, donde un hombre adulto sufrió amputación de una falange distal en un dedo de la mano derecha, tras manipular pólvora tipo totes en zona rural. Según el informe médico, el paciente estaba bajo efectos del alcohol al momento de la emergencia.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, reiteró que la mayoría de los casos se habrían evitado con supervisión adulta y responsabilidad familiar. “Es imposible tener un policía en cada esquina. La responsabilidad recae sobre los padres y cuidadores, especialmente cuando se trata de menores”, advirtió.

Las autoridades de salud y gestión del riesgo hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora y proteger a los niños y adolescentes durante las celebraciones de fin de año.