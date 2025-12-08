Bucaramanga vivió una noche de velitas marcada por pólvora a pesar de la prohibición

Masivo fue el uso de pólvora durante la noche de velitas, en varios barrios de Bucaramanga y su área metropolitana, donde niños, acompañados de sus padres, manipulaban pólvora hasta altas horas de la madrugada, pese a la prohibición vigente en la ciudad.

La celebración, que tradicionalmente marca el inicio de las festividades navideñas, generó riesgos importantes para la seguridad de los más pequeños y transeúntes.

Las autoridades locales habían advertido sobre los peligros de la manipulación de pólvora, pero los incidentes ya dejaron dos menores con quemaduras, uno de ellos un adolescente de 13 años con compromiso en su ojo izquierdo, lo que refleja la gravedad de la situación.

“Debemos ser conscientes. La pólvora no puede seguir siendo un referente de celebración de Navidad ni los muñecos de Año Viejo. El año pasado, 13 niños resultaron quemados con pólvora en la ciudad. No podemos volver a repetirlo”, señaló Reinaldo Rojas, secretario del Interior de Bucaramanga, quien informó que se refuerzan los controles en diferentes barrios para prevenir nuevos accidentes.



Los organismos de socorro y la Policía Metropolitana permanecen en alerta, con recorridos constantes y atención inmediata ante cualquier eventualidad. Sin embargo, el incumplimiento de la norma por parte de algunos ciudadanos resalta la necesidad de promover una celebración responsable y segura, priorizando la vida y la integridad de los niños y jóvenes.

Tres son los casos de Santander: el primer caso se registró en Bucaramanga, donde un menor de 16 años resultó herido luego de que un tote le explotara en la mano, provocándole laceraciones en el rostro y en la zona ocular. El incidente ocurrió mientras manipulaba este artefacto sin supervisión de un adulto.

El segundo caso corresponde a un niño de 13 años, de Piedecuesta, quién sufrió una lesión ocular cuando manipulaba pólvora tipo mini volador. El impacto le generó una exposición directa en el ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser atendido de urgencia. Actualmente se recupera en un centro asistencial del municipio