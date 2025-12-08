En vivo
Bucaramanga vivió una noche de velitas marcada por pólvora a pesar de la prohibición

Organismos de socorro y la Policía Metropolitana mantienen vigilancia constante para prevenir más incidentes, sin embargo las personas hacen caso omiso. Dos menores son los primeros afectados.

