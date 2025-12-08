Transportadores en Antioquia advierten impacto en el sector por aumento del gas entre el 20 % y 30 %

La preocupación que hay en Colombia ante el incremento del gas natural no es ajena al departamento de Antioquia, que incluso será una de las regiones más afectadas y por lo cual los transportadores ya han mostrado su preocupación por posibles dificultades en la prestación del servicio.

Aunque en Antioquia los que se verían más afectados por el aumento en el precio del gas es el sector residencial, con incrementos superiores al 20 %, los transportadores explican que ellos también tendrían un encarecimiento notable en su operación.

Jimmy Alexis Gómez, presidente de la Corporación de Transporte Urbano de Colombia, indicó que el incremento del gas pondrá más cara la canasta familiar debido a las complicaciones que tendrán los transportadores para llegar hasta los territorios.

"Este anuncio lo que genera es una incertidumbre, ya que desde hace varios meses atrás también se nos viene advirtiendo que se va a hacer un incremento al combustible diésel, lo que genera gran preocupación, ya que el combustible representa el 40 % de la canasta de costos de la prestación del servicio", aseguró.



El pedido que hace Gómez es que ante la incertidumbre que se ha creado en todo el país, haya una discusión en mesas técnicas para poder concretar unas cifras que puedan generar pocas afectaciones para todos los sectores que esperan que se ejecuten los proyectos necesarios para que el gas colombiano pueda ser explotado.

Ante los inminentes riesgos en la economía, Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá, pidió que los incrementos del gas se hagan pensando en las afectaciones que van a generar en varios espectros de la sociedad.

"Nosotros lo que rogamos es que sea una alza considerable, que no sea una alza que aporree, porque una alza significativa aporrea la canasta familiar porque todo se incrementa, se incrementa el combustible", indicó.

Publicidad

De momento, los paisas deberán estar preparados para un escenario de aumentos en el precio del gas, que podría variar dependiendo de las zonas y que, eventualmente, podría dar un giro notable dependiendo de cómo haga Colombia la transición energética.