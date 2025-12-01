Ecopetrol aumenta 14 % su oferta de gas natural para hogares y comercio ante alertas para el 2026

Ecopetrol anunció un incremento del 14 % en su oferta de gas natural para el año gas o año de suministro, que inicia en diciembre de 2025, con el fin de garantizar la atención de la demanda esencial en 2026.

De acuerdo con la compañía, la disponibilidad pasará de 184 GBTUD en 2025 a 210 GBTUD en 2026, resultado de los procesos de comercialización adelantados y de la optimización del uso de gas en sus propios activos durante los últimos dos años. Esta mayor oferta permitirá atender hogares, pequeños comercios, usuarios de gas vehicular y el sistema nacional de transporte.

“Para el sector residencial y comercial la oferta pasó de 133 GBT o día a 182 GBT o día, un incremento del 37 % en el año 2026, lo que permitirá con toda seguridad reducir la exposición de estos sectores a los precios del mercado secundario y del precio del gas natural importado”, detalló el presidente la compañía, Ricardo Roa.

Ricardo Roa

Las medidas de flexibilización regulatoria emitidas por la CREG y el Ministerio de Minas y Energía facilitaron que Ecopetrol pusiera a disposición del mercado cantidades adicionales de gas, antes restringidas por condiciones de venta anual y plazos mínimos de tres años.



La empresa informó además que redujo en más del 13 % sus consumos propios gracias a la sustitución energética y a la conexión de parte de sus operaciones al Sistema Interconectado Nacional, así como a la incorporación de 800 MW en proyectos de autogeneración con energías renovables.

“Todo esto nos ha permitido liberar y disponer mayores cantidades de gas al mercado. Si bien hay una declinación natural en los campos de gas del país, para evitar estos efectos y estos impactos en los usuarios residenciales, hemos dispuesto de más de 150 GBT o día de gas equivalentes a un 15 % de la demanda nacional para la venta en el período de diciembre 2025 a noviembre del 2026”, reiteró Roa.

Y es que la semana pasada, y en medio de la creciente preocupación por los faltantes de gas natural en el país así como la dependencia del combustible importado, el Gobierno reconoció que las medidas adoptadas habían sido insuficientes y exigió a las empresas priorizar el suministro de gas colombiano para la demanda esencial.

La instrucción incluyó incluso contratos interrumpibles, que no garantizan entregas diarias, con el objetivo de proteger a los hogares, pequeños comercios, usuarios de gas vehicular y el sistema nacional de transporte.

El pasado domingo 30 de noviembre finalizó el año gas y se vencieron contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a casi el 11 % del consumo nacional, según datos del gestor del mercado.

Aunque existe un proceso de contratación en curso, el Ministerio de Minas y Energía advirtió que varias empresas que atienden demanda esencial no han logrado asegurar cantidades suficientes para abastecer a sus usuarios sin interrupciones.

El Gobierno también admitió que las resoluciones emitidas meses atrás —cuando la planta de regasificación de Cartagena (SPEC) estuvo en mantenimiento— resultan insuficientes ante la declinación de la producción local. De hecho, informes oficiales confirmaron una disminución del suministro durante la contingencia de SPEC, profundizando la tensión entre oferta y demanda.

Con este anuncio, Ecopetrol espera tener nuevas alternativas para atender la demanda de cierre e inicio de año mientras se asegura la demanda completa que el país tendrá para 2026.