En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Ecopetrol recibe 40 propuestas para construir planta de importación de gas natural

Ecopetrol recibe 40 propuestas para construir planta de importación de gas natural

Coveñas y Buenaventura son las apuestas principales de Ecopetrol para "tapar" el hueco de gas natural que tiene el país mientras se concreta la puesta en marcha del mega proyecto Sirius.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
Foto: AFP
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad