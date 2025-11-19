Ecopetrol recibe 40 propuestas para construir planta de importación de gas natural

Ecopetrol recibió 40 ofertas para la construcción de una nueva terminal de importación de gas natural en su terminal marítima de Coveñas (Sucre). La terminal de Coveñas y la de Buenaventura, que ya fue contratada, son las apuestas principales de Ecopetrol para “tapar” el hueco de gas natural que tiene el país mientras se concreta la puesta en marcha del megaproyecto Sirius en 2030.

"De este proceso de Coveñas recibimos unas 40 manifestaciones de interés, ofertas no vinculantes de empresas de todo el mundo con capacidad para tener la FSRU (la unidad flotante), que es el cuello de botella en estos tiempos y en estos programas y proyectos", explicó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía.

Ecopetrol: análisis de la crisis y futuro energético en Colombia Foto: Ecopetrol

Coveñas ya tiene visto bueno desde el punto de vista ambiental por parte de la Anla. Según Ecopetrol, las inversiones superarán los 100 millones de dólares y va a permitir la importación de entre 100 y 400 gigas de gas por día.

El segundo proyecto de Ecopetrol es la terminal de Buenaventura. El proyecto ya cuenta con las licencias necesarias, según Roa, y está cerca de anunciar el cierre financiero para entrar a operar a mediados de 2026 con importaciones de 60 millones de pies cúbicos por día.



Un tercer proyecto es la propuesta de TGI para construir una regasificadora en Ballena (La Guajira). Ese proyecto ya tiene garantizada la unidad flotante, pero aún debe existir un acuerdo entre Ecopetrol y TGI para sacarlo adelante.

Los proyectos de importación de gas natural son clave para tratar de llenar el faltante de gas antes de que Sirius pueda entrar a operar en el año 2030.

Hoy Ecopetrol y Petrobras están vendiendo el gas de Sirius, pero ese gas no va a estar disponible antes del año 2030.