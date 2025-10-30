Ecopetrol y Petrobras inician la venta anticipada de gas del megaproyecto Sirius

Ecopetrol y Petrobras inician la venta anticipada del gas del megaproyecto Sirius cuya entrega comenzaría a partir del año 2030, fecha en la que Ecopetrol y Petrobras esperan que el proyecto esté operando. Se espera que la comercialización esté terminada y los contratos firmados este 12 de diciembre.

Es decir, desde este año los interesados en el mercado del gas natural podrán 'separar' el gas de Sirius para que se los entreguen entre 2030 y 2035.

Ecopetrol y Petrobras van a vender hasta 249 GBTUD en contratos que pueden ser a 3, 5 y 6 años.

La venta se hará de manera conjunta entre ambas compañías en un único proceso y será bajo la modalidad de contrato firme sujeto a condiciones. Es decir, que la entrega del gas depende de que el proyecto salga adelante y se ejecute.



"Mirado sobre la demanda de hoy significa prácticamente el veinticinco por ciento de la demanda nacional, en millones de pies cúbicos día estamos hablando prácticamente de la misma cantidad, unos doscientos cincuenta millones de pies cúbicos día, con los que estamos asegurando mediante esta nueva, novedosa metodología que la Creg y el Ministerio de Minas han permitido desarrollar la comercialización conjunta, dándole seguridad energética al país desde ahora dándole señales al mercado, dándole señales a la industria, de que van a poder contar por lo menos durante diez años de expectativa de producción que tiene este campo", dijo el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa.

Según las compañías, el gas de Sirius será un 40% más barato que el gas importado que actualmente está en el mercado, con lo cual se anticipa que a futuro las tarifas para hogares y empresas podrían llegar a moderarse.



120 consultas previas... y contando

Actualmente, Petrobras está haciendo consultas previas con 120 comunidades en las que registra ya un 52% de avance, según sus indicadores internos. La expectativa hoy es que todo el proceso de consulta culmine en junio de 2026, sin embargo, nada nos libra de obstáculos en el camino.

"Sí hay el proceso de evaluación de posibles comunidades adicionales, pero eso no impacta en el cronograma. Estamos trabajando con eso, estamos haciendo la verificación de cinco comunidades adicionales esta semana para discutir con DNCP (Dirección Nacional de Consulta Previo) cómo proceder. No es seguro que van a ser otorgadas las procedencias, pero si son, no hay impacto en el cronograma. Estamos trabajando en eso", explicó Alcindo Moritz presidente Petrobras en Colombia.