Helicol solicita reabrir investigaciones contra Ecopetrol y su presidente Ricardo Roa

Helicol solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que reabra las investigaciones contra Ecopetrol, Cenit, Ricardo Roa y varios altos ejecutivos de la compañía por lo que considera son delitos contra la administración pública por el favorecimiento a su rival en el mercado, la firma Helistar.

En el escrito enviado a la Fiscalía, los abogados de Helicol señalaron que la actuación de la Fiscalía en este caso fue "superficial, sesgada y prematura" y agregaron que la decisión de archivar las investigaciones se tomó "con una celeridad inusual que contraría las reglas básicas de la sana administración de justicia especialmente cuando los hechos denunciados involucran conductas potencialmente graves y actores con incidencia pública y empresarial".

Helicol insiste en que existió un favorecimiento indebido a Helistar en las licitaciones para el transporte de Helicópteros, lo que habría incluido pliegos amañados y la exigencia de requisitos sin sustento técnico. Además, ex empleados de Helistar habrían participado en el diseño de licitaciones.

Helicol logró ganar el año pasado una licitación para el transporte en helicóptero de Ecopetrol, sin embargo, la compañía terminó el contrato unilateralmente argumentando que Helicol no estuvo lista a tiempo para prestar el servicio y que los aviones no superaron las evaluaciones previas en las fechas en las que eso estaba pactado en el contrato.



Helicol demandó a Ecopetrol por unos 22 millones de dólares ante el Tribunal Administrativo de Casanare. La demanda ya fue admitida para su estudio.