En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Alcalde de Sutamarchán pide al Gobierno suspender operación de planta de Ecopetrol

Alcalde de Sutamarchán pide al Gobierno suspender operación de planta de Ecopetrol

Según la alcaldía, se está reduciendo drásticamente la seguridad en la operación de la planta por cuenta de la reducción del personal operativo.

Alcalde de Sutamarchán pide al Gobierno suspender operación de planta de Ecopetrol
Alcalde de Sutamarchán pide al Gobierno suspender operación de planta de Ecopetrol
Foto: Ecopetrol, referencia
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

El alcalde de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez, pidió al Gobierno nacional que se revoquen las licencias ambientales o se abra una investigación a Ecopetrol y su filial CENIT por lo que está pasando en la planta de Sutamarchán, en Boyacá.

Según el alcalde, hay riesgo para el ecosistema y las personas en medio de la reducción drástica de personal operativo, la ausencia de brigadas locales de emergencia y los reiterados casos de robo de combustible que han sido noticia nacional.

“Estas condiciones —advierte el oficio— multiplican el riesgo de fugas, incendios y explosiones con consecuencias catastróficas para la población y el medio ambiente”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la alcaldía, solo hay un operador por turno e, incluso, hay periodos en los que no existe ninguna vigilancia.

La alcaldía pidió a la UNGRD que realice una verificación técnica y suspenda cualquier esquema de operación en el que solo exista un operador. También solicitó al Ministerio del Trabajo que investigue posibles vulneraciones en seguridad y salud en el trabajo y ordene la restitución de brigadas permanentes y al Ministerio de Ambiente y la ANLA que revisen la licencia ambiental y, de encontrarse incumplimientos graves, consideren su suspensión o revocatoria.

Lea también:

  1. Policía de Nueva York falleció en medio de una cirugía estética en Cali
    Tomado de redes sociales.
    Pacífico

    Personería de Cali pide investigar muerte de policía de Nueva York tras cirugía estética

  2. Alias 'El Viejo', clave en crimen contra Miguel Uribe
    Alias 'El Viejo', clave en crimen contra Miguel Uribe
    X: @DirectorPolicia
    Judicial

    Enviaron a la cárcel a 'El Viejo' por presunta participación en magnicidio de Miguel Uribe Turbay

  3. "Me hirió más de 34 veces frente a su familia": habla mujer que sobrevivió a ataque de su pareja
    "Me hirió más de 34 veces frente a su familia": habla mujer que sobrevivió a ataque de su pareja
    Foto: Blu Radio
    Judicial

    "Me hirió más de 34 veces frente a su familia": mujer que sobrevivió a presunto ataque de su pareja

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ecopetrol

Boyacá

Publicidad

Publicidad

Publicidad