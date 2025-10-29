Alcalde de Sutamarchán pide al Gobierno suspender operación de planta de Ecopetrol

El alcalde de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez, pidió al Gobierno nacional que se revoquen las licencias ambientales o se abra una investigación a Ecopetrol y su filial CENIT por lo que está pasando en la planta de Sutamarchán, en Boyacá.

Según el alcalde, hay riesgo para el ecosistema y las personas en medio de la reducción drástica de personal operativo, la ausencia de brigadas locales de emergencia y los reiterados casos de robo de combustible que han sido noticia nacional.

“Estas condiciones —advierte el oficio— multiplican el riesgo de fugas, incendios y explosiones con consecuencias catastróficas para la población y el medio ambiente”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la alcaldía, solo hay un operador por turno e, incluso, hay periodos en los que no existe ninguna vigilancia.



La alcaldía pidió a la UNGRD que realice una verificación técnica y suspenda cualquier esquema de operación en el que solo exista un operador. También solicitó al Ministerio del Trabajo que investigue posibles vulneraciones en seguridad y salud en el trabajo y ordene la restitución de brigadas permanentes y al Ministerio de Ambiente y la ANLA que revisen la licencia ambiental y, de encontrarse incumplimientos graves, consideren su suspensión o revocatoria.