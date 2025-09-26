Alcalde de Sutamarchán, Boyacá, advierte grave riesgo por robo de combustible en el municipio

La comunidad de Sutamarchán, en Boyacá, vive con preocupación por el constante robo de combustible en el territorio. El alcalde Miguel Rodríguez denunció que esta práctica ilegal pone en riesgo a los habitantes y al medioambiente, e hizo un fuerte llamado a la empresa Cenit, filial de Ecopetrol, para que tome acciones inmediatas.

“Este año hubo robo con tanques de almacenamiento de hasta 7.000 galones. Es mes y medio con la población en riesgo, porque el robo lo hacen artesanalmente con casi un kilómetro de manguera que llega a tanques en una casa que no son de la mejor calidad, al lado de una vía nacional, 10 metros del río Sutamarchán y escasos metros del casco urbano”, aseguró Rodríguez en diálogo con Mañanas Blu 10 AM.

El mandatario local explicó que las autoridades municipales, con apoyo de la Policía, lograron detectar la operación clandestina. Sin embargo, advirtió que no se conoce la magnitud real del problema: “Este caso lo detectamos con seguimiento de la Policía, pero la seguridad debe concurrir también con Cenit y no están cubriendo esto. No sabemos cuántos puntos más hay”.

Rodríguez también cuestionó la falta de apoyo para proteger a quienes trabajan en el sector. “Se me quieren llevar operarios y antes tienen que colocarme más”, reclamó al insistir en que el municipio necesita mayor acompañamiento de la empresa encargada del transporte y logística del combustible.



El alcalde enfatizó que la situación ha sido minimizada pese al riesgo evidente para la comunidad. “En verdad hay riesgo latente. El pedido es trabajar articuladamente”, concluyó. La denuncia busca generar medidas urgentes que mitiguen el impacto ambiental y social que está dejando el robo de combustible en Sutamarchán.