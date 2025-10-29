Personería de Cali pide investigar muerte de policía de Nueva York tras cirugía estética

Tras conocer la muerte de la detective del Departamento de Policía de Nueva York, Alicia Stone, en medio de un procedimiento estético en Cali, la Personería Distrital pidió rigurosidad en la investigación que permita esclarecer lo ocurrido con la ciudadana norteamericana.

Stone llegó hace unas semanas a la capital vallecaucana, para realizarse dos procedimientos, una liposucción y la trasferencia de grasa conocida como levantamiento de glúteo brasileño, y días después de haberse realizado la intervención, fue encontrada inconsciente en su habitación de hotel, a pesar de ser trasladada a una clínica cercana, falleció por un paro cardiaco.

Tras lo ocurrido con la ciudadana norteamericana, las autoridades iniciaron una investigación, y como medida preventiva se ordenó el cierre temporal de la clínica en donde se realizó el procedimiento.

"Se solicitó una investigación rigurosa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Hacemos un llamado a la ciudadanía a verificar que los centros y profesionales de la salud cuenten con las licencias y certificaciones oficiales, recordando que estos procedimientos deben realizarse solo en entornos médicos seguros", indicó Juan Carlos Rojas, personero auxiliar de Cali.



Según datos entregados por la Secretaría de Salud de Cali, en lo corrido del 2025 se han realizado 48 visitas a instituciones y establecimientos de comercio que ofertan servicios de cirugía plástica o medicina estética, donde se han aplicado ocho sanciones. En este año, dos personas han fallecido en medio de procedimientos estéticos en Cali, incluyendo a Alicia Stone.