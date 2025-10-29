Así cayeron tres disidentes que tenían listo atentado contra Policía en Cali: uno es alias ‘Ramiro’

En las últimas horas fueron capturados tres integrantes de la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, cuando se movilizaban en un vehículo hacia Cali con un artefacto explosivo que pretendían detonar contra una estación de Policía. Entre los capturados se encuentra alias ‘Ramiro’, señalado cabecilla urbano de esa organización.

Los hombres fueron interceptados a la entrada de la capital vallecaucana luego de ignorar una señal de pare en un puesto de control militar. Al ser detenidos y requisados, los uniformados hallaron un explosivo de alto poder que, según información de inteligencia, sería utilizado en un atentado en las próximas horas.

Fuentes del operativo confirmaron que los tres capturados habrían participado en el atentado contra la base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana perpetrado en Cali semanas atrás, acción terrorista que dejó siete muertos y decenas de heridos.



El prontuario de alias ‘Ramiro’

De acuerdo con un perfil de inteligencia conocido por las autoridades, alias ‘Ramiro’, identificado como Ramiro Arenas Alomia, de 34 años y oriundo de López de Micay (Cauca), es uno de los principales cabecillas de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales (RAER) de la columna Ricardo Velásquez de la disidencia Jaime Martínez.

Su historial criminal incluye delitos por fabricación y porte de armas de fuego y explosivos, concierto para delinquir, extorsión y reclutamiento forzado de menores. Desde comienzos de 2025, ‘Ramiro’ había asumido el control de las operaciones urbanas del grupo en Cali y Jamundí, donde dirigía extorsiones a comerciantes, reclutamientos en barrios populares como Mojica, Manuela Beltrán y Llano Verde, y la planeación de ataques con artefactos explosivos improvisados.



Según el documento judicial, el capturado fue autor intelectual y material de varias acciones terroristas en Cali y Jamundí, incluyendo atentados contra instalaciones de la Policía y homicidios selectivos de miembros de la Fuerza Pública.

En agosto, también habría coordinado labores de inteligencia delictiva contra la base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Cali, y en octubre planeaba una nueva serie de ataques contra patrullas y estaciones policiales.