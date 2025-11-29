CREG adoptará medidas para promover la contratación de gas importado en Colombia

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) adoptará medidas durante los próximos tres años para promover la contratación de gas importado a largo plazo, tras el inicio de importaciones el pasado 1.º de diciembre de 2024. El objetivo es asegurar precios más competitivos, fortalecer la oferta y controlar el impacto en las tarifas del servicio público domiciliario.

La entidad anunció dos decisiones clave para el funcionamiento del mercado de gas natural. La primera, contenida en la Resolución CREG 102 022 de 2025, permite pactar eventos eximentes adicionales en los contratos de suministro de gas importado, alineándolos con los acuerdos internacionales de compraventa de gas natural licuado o “LNG Sales and Purchase Agreements (SPAs)”.

Esta medida elimina barreras que actualmente desincentivan la importación y busca impulsar contratos más estables que garanticen precio, suministro y cobertura a largo plazo, protegiendo tanto a usuarios regulados como no regulados.

La segunda medida, contemplada en la Resolución CREG 102 021 de 2025, prorroga la posibilidad de contratar capacidad de transporte en cualquier momento del periodo de negociación. Esto permite movilizar gas contratado a corto plazo de manera más ágil y habilita el registro de contratos de capacidad en el mercado secundario, lo que dinamiza el sistema y evita cuellos de botella logísticos.



Adicionalmente, la CREG reiteró su compromiso con construir una regulación eficiente y estable para el sector. La entidad afirmó que continuará evaluando nuevas medidas, tomando en cuenta análisis técnicos, comentarios de la industria y aportes recibidos en el marco de la Circular 195 y la Circular 207 de 2025.