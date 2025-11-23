En vivo
EPM alerta posible suspensión del servicio de gas natural en el Urabá antioqueño, ¿por qué?

Habitantes del municipio de Los Córdobas han bloqueado la vía al municipio de Arboletes en rechazo al desvío proyectado para la vía que conecta a las localidades y por ello exigen a la Agencia Nacional de Infraestructura soluciones.

