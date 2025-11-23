EPM alerta posible suspensión del servicio de gas natural en el Urabá antioqueño, ¿por qué?

Empresas Públicas de Medellín informó que debido a algunos problemas en materia de movilidad se han encendido las alertas por una posible suspensión del servicio de gas natural en el Urabá antioqueño debido a las protestas que mantienen bloqueada la vía entre Montería, Córdoba, y Arboletes, Antioquia.

La manifestación, en ese corredor, ha impedido el paso de los vehículos que transportan el energético hacia la subregión antioqueña. Por esta razón, EPM advirtió que en las próximas horas podría presentarse desabastecimiento en varios municipios del Urabá, especialmente en Arboletes, Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa.

La empresa informó que la obstrucción de la vía está retrasando el suministro y podría dejar sin gas a 3.416 usuarios de esta zona del departamento. Ante este escenario, Empresas Públicas de Medellín recomendó a los usuarios cerrar las perillas de los gasodomésticos y, de ser necesario, cerrar la válvula general del inmueble como medida preventiva.

Gas / imagen de referencia. Foto: Unsplash

Las protestas son lideradas por habitantes de Puerto Rey, en el municipio de Los Córdobas del departamento de Córdoba, allí la comunidad rechaza el desvío proyectado para la vía que conecta con Arboletes y exige a la Agencia Nacional de Infraestructura soluciones frente a la erosión costera que desde hace años afecta la zona y ha deteriorado la carretera.



Por ahora, la movilidad continúa restringida y no hay certeza de cuándo se restablecerá el tránsito para garantizar el suministro normal de gas natural en la subregión del Urabá antioqueño.