Informe oficial prueba cómo se desplomó el suministro de gas por mantenimiento de Spec

El Gobierno nacional jamás declaró el racionamiento de gas natural durante el mantenimiento de la única planta de importación de gas natural: Spec. Sin embargo, un informe oficial del gestor del mercado que hoy relevamos en Blu Radio, prueba que en la práctica se desplomó tanto el consumo de gas como la inyección de energía al sistema.

El informe del gestor del mercado del gas sobre el mantenimiento de Spec concluye que el consumo total de energía llegó a 781 GBTUD mientras la planta estuvo fuera de servicio, es decir, que cayó un 8% frente a los días previos al mantenimiento y un 9% si se compara con los demás puentes festivos del año. En la otra cara de la inyección total de la energía fue de 757 GBTUD es decir una caída del 14%.

Uno de los principales afectados fue Ecopetrol. El consumo de las refinerías cayó un 15% y la compañía aumentó al máximo el bombeo desde los campos de Cusiana y Cupiaga, algo que va en línea con las quejas del presidente de la petrolera Ricardo Roa sobre el impacto del mantenimiento en sus actividades. Ecopetrol redujo la operación de Reficar y además estresó al 'máximo' su propia producción en campos que ya están maduros. El reporte señala que la caída en la inyección de energía no fue más alta en parte porque Ecopetrol liberó gas para el resto del mercado y dejó de usarlo para sus propias necesidades.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP

La petrolera estatal no fue la única damnificada. El informe muestra que el consumo industrial cayó 11% y además le quitaron al sector contratos de gas en promedio por 33 GBTUD, por cuenta de las medidas de priorización del Ministerio de Minas y Energía.



Por último, la generación de energía térmica también se vio impactada. El consumo de las térmicas cayó un 16%, por cuenta de algo y también les quitaron contratos con liberaciones de entre 4 y 38 GBUTD. Durante el mantenimiento, generadores como Termomorichal y Termoyopal se quedaron sin gas para operar.

La perspectiva es que para el próximo año la presión sobre el mercado durante el mantenimiento de Spec sea mayor. La industria calcula que el próximo año los faltantes de gas nacional podrían ser cercanos al 20% del gas. Sin embargo, la perspectiva del gobierno es completamente distinta.