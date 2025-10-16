Avanzan trabajos de SPEC en Cartagena para reestablecer operación de regasificación

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) informó desde Cartagena que continúa con los trabajos para restablecer la operación de regasificación, tras la contingencia presentada en días recientes. Según la empresa, las labores avanzaron durante la noche y se desarrollan conforme a lo planeado.

De acuerdo con los análisis técnicos, SPEC LNG mantiene la estimación de culminar las actividades de normalización al finalizar la tarde de este jueves 16 de octubre. En las tareas participan los equipos de la compañía y del operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), Hoegh.

La empresa aseguró que continuará comunicando de manera permanente los avances a las autoridades y a los agentes del mercado energético, a quienes agradeció por la colaboración brindada durante el proceso.

El comunicado oficial fue emitido por Carlos Barrios López, profesional de Comunicaciones de SPEC LNG, quien señaló que seguirán informando sobre el progreso de los trabajos y el restablecimiento completo de la operación.



Cabe recordar que este miércoles el Gobierno nacional, por medio de la Superintendencia de Servicios, había ordenado a SPEC informarle, cada hora, cómo avanzan los trabajos de la regasificadora en Cartagena hasta que la misma vuelva a entrar en operación. La carta fue, puntualmente, enviada por el superintendente delegado para Energía y Gas, Omar Camilo López.

Atención: Nuevo reporte sobre reparación de la falla eléctrica en la planta regasificadora de Cartagena. Continúan los trabajos y se espera concluir la reparación en la tarde de este jueves. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/xtJSTMg0HX — Ricardo Ospina (@ricarospina) October 16, 2025

"Recordamos que la no atención oportuna y adecuada de los requerimientos efectuados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, podría conllevar al ejercicio de la función señalada en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994", señalaba la comunicación.