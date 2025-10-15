Estamos sacando gas del tubo: Andeg tras demoras en puesta en marcha de Spec

A las 4:00 de la tarde de este miércoles, 15 de octubre, seguía fuera de operación la planta de importación de gas Spec en Cartagena luego de un fallo eléctrico que impidió que volviera operar después del mantenimiento como estaba previsto.

La contingencia obligó a los actores del sector a correr para negociar el gas que se necesita en el sistema para que se pueda entregar electricidad a la Costa Caribe en la hora pico de demanda (entre 6 y 9 de la noche).

"Los tubos de transporte, los sistemas de transporte tienen un almacenamiento natural, porque, obviamente, tienen un gas que está ahí empaquetado, y lo que se ha hecho el día de hoy es tomar de ese gas, para luego, hacer un balance con el transportador y mirar, pues, cómo se cuadra ese balance. Eso se ha mantenido, digamos, o se hizo en las primeras horas de esta mañana, y lo que se ha hecho durante el día es tratar de conseguir gas de las mismas fuentes que nos habían vendido gas para el fin de semana, tratar de conseguir un poco de ese gas", advirtió el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda.

Ecopetrol previamente había anunciado que mantendría su plan de contingencia y el 'modo crisis', por ahora, aunque también advirtió no puede mantener el gas adicional en el mercado indefinidamente. Sacar gas del sistema de transporte, también tiene un límite en el tiempo y no puede ser indefinido.



Desde ya los actores del sector están analizando de dónde sacar el gas que se necesita para la operación del jueves 16 de octubre en caso de que los problemas de Spec persistan.

De momento no hay actualizaciones disponibles por parte del Ministerio de Minas y Energía.