Ecopetrol abrió licitación clave para la entrada de funcionamiento de planta de gas en Coveñas

Ecopetrol abrió un proceso de contratación para seleccionar la firma que se encargará de la logística del proyecto de regasificación de gas natural licuado en el terminal marítimo de Coveñas, Sucre, una iniciativa anunciada el pasado 6 de octubre y con la que se espera tener una alternativa a la de Cartagena para la importación de gas.

El proceso busca seleccionar una empresa que provea una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación, así como el sistema de amarre, los sistemas de medición, y el personal especializado para su operación y mantenimiento.

Las firmas que estén interesadas pueden presentarse hasta el 19 de octubre, y se espera que el acuerdo final se suscriba antes de diciembre de este año.

El proyecto se ejecutará en el Golfo de Morrosquillo, en jurisdicción de Coveñas, y aprovechará la infraestructura existente de la filial Cenit, con el fin de optimizar los costos logísticos y acelerar la entrada en operación.



Gas natural Foto: Blu Radio

Con esta licitación, Ecopetrol busca agilizar la entrada en operación de dicha planta, pues hoy solo se cuenta con una en Cartagena para el tratamiento del gas importando, una variable que ha ido de aumento ante la disminución de la producción nacional (pasó de 1.100 millones de pies cúbicos diarios en 2022 a cerca de 950 en 2025).

La terminal de regasificación de Cartagena, SPEC, suele priorizar la región norte y no está interconectada con el sistema del interior, lo que aumenta los costos por el transporte al centro del país. Incluso, el pasado fin de semana, cuando esa planta entró en mantenimiento, se generó una alerta pues no podría entregar el gas a la industria que lo usa para generar energía.

Por ello, el nuevo terminal de Coveñas permitirá cerrar esa brecha, garantizando un balance más estable entre oferta y demanda de gas en todo el territorio nacional.