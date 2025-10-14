Nueva crisis en Ecopetrol: renuncia Mónica de Greiff a la junta directiva

Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, reveló en Meridiano Blu la nueva crisis en Ecopetrol. Se trata de la renuncia Mónica de Greiff a la junta directiva.

La decisión fue oficializada este martes luego de que De Greiff reactivara una carta de renuncia que había presentado originalmente el pasado 28 de mayo, pero que había quedado en pausa. En su misiva, la dirigente solicita que la dimisión sea efectiva de inmediato, al no haberse resuelto los desacuerdos que la llevaron a tomar la decisión meses atrás.

La salida de De Greiff genera un remezón en la junta directiva de Ecopetrol y abre un debate político en torno a la dirección que el Gobierno nacional quiere imprimirle a la compañía. Según fuentes cercanas a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro habría convocado a varios miembros de la junta, especialmente a los más cercanos a su línea, para acelerar decisiones que han generado gran controversia, entre ellas la posible compra de la empresa Monómeros y la importación de gas desde Venezuela.

Estos dos puntos están directamente ligados al régimen de Nicolás Maduro, lo que implica un riesgo diplomático y financiero, dado que Estados Unidos mantiene sanciones vigentes a las transacciones con el gobierno venezolano a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). A pesar de las advertencias, el Ejecutivo colombiano insiste en avanzar en esas operaciones argumentando razones de necesidad energética.



El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha defendido públicamente la idea de adquirir gas venezolano para suplir el déficit nacional, mientras que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha reiterado que la compañía no cruzará la línea de las sanciones internacionales. Esta diferencia de posturas ha derivado en un enfrentamiento abierto entre ambos funcionarios.

Otro punto de fricción es la propuesta del presidente Petro de vender la participación de Ecopetrol en el negocio de fracking en la cuenca del Pérmian (Estados Unidos), una operación conjunta con la petrolera Occidental. Este activo representa alrededor del 13% de la producción total de la empresa (cerca de 100.000 barriles diarios) y es considerado una de sus fuentes más rentables y estratégicas. La posible venta ha sido duramente cuestionada dentro y fuera de la compañía.

La renuncia de Mónica de Greiff también deja a la junta en una situación legal compleja: con su salida, Ecopetrol incumpliría la Ley de Cuotas, que exige que al menos el 30% de sus integrantes sean mujeres. Este vacío podría forzar la convocatoria a una asamblea extraordinaria de accionistas, algo que según fuentes políticas sería parte del plan del presidente Petro para reconfigurar la junta con miembros más afines a su visión.

Publicidad

En medio de estas tensiones, Ecopetrol enfrenta una coyuntura energética crítica y una creciente presión política. La renuncia de De Greiff no solo refleja el choque entre independencia empresarial y orientación política, sino que deja abierta la pregunta sobre el futuro de la petrolera más importante del país en los meses por venir.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP