Procuraduría inspecciona a Ecopetrol por supuestas irregularidades en contrato para comprar gas

La Procuraduría General de la Nación realizó una visita de inspección a Ecopetrol relacionada a la gestión contractual en el mercado de gas tras la polémica por un supuesto acuerdo para darle un contrato de regasificación a la empresa Gaxi S.A., propiedad del expolicía Juan Guillermo Mancera, quien es amigo del presidente de la compañía Ricardo Roa.

El Ministerio Público buscaba recolectar información y en la reunión debía estar presente Ricardo Roa junto con otros directivos de la petrolera.

La visita estuvo encabezada por el procurador delegado Marcio Melgosa, quien acudió junto con un equipo técnico encargado de levantar un acta con las evidencias recopiladas.

Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Ricardo Roa Foto: Presidencia y suministrada

La Procuraduría solicitó la presencia del presidente de la petrolera, Ricardo Roa Barragán, así como de los vicepresidentes y directores de áreas relacionadas con abastecimiento, cumplimiento, auditoría interna y secretaría general, para que respondieran a los requerimientos del órgano de control frente a este contrato de gas.



En el auto de visita de la Procuraduría se aclara que la actuación preventiva no implica coadministración ni aval a las decisiones de Ecopetrol, sino que busca anticiparse a riesgos y advertir irregularidades que puedan afectar los recursos públicos y los derechos de los ciudadanos.

Respecto a la visita, Ecopetrol emitió un comunicado donde aclara que entregaron toda la información detallada de los procesos y que a la visita de inspección asistió el presidente de Hocol “para dar las aclaraciones correspondientes en el proceso”.