Ecopetrol responde a investigación por presunto favorecimiento a empresa de amigo de Ricardo Roa

Tras las publicaciones de La Silla Vacía y Noticias Caracol sobre un presunto direccionamiento en la contratación de un servicio de regasificación en el Caribe, Ecopetrol aclaró que ni su presidente, Ricardo Roa Barragán, ni la Junta Directiva han dado instrucciones a filiales o colaboradores para adelantar ese tipo de procesos.

La empresa precisó que aún no existe un proceso de selección abierto y que actualmente solo se realizan sondeos de mercado para evaluar la viabilidad técnica y comercial de plantas flotantes de regasificación. Tampoco se ha definido ubicación, tamaño ni mecanismo de adjudicación, aunque se estudian opciones en Coveñas (Sucre) y La Guajira.

Ecopetrol indicó que lidera directamente los análisis, con apoyo de firmas internacionales, y que cualquier eventual decisión pasará por las instancias corporativas competentes. Además, solicitó el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría para garantizar transparencia. Esta última activó un proceso de seguimiento permanente a los recursos públicos involucrados.

En cuanto al contexto, la compañía recordó que el país cuenta con 2,3 TCF de reservas probadas de gas y que desarrolla proyectos costa afuera que podrían alcanzar hasta 70 TCF de recursos prospectivos. Mientras tanto, avanza en alternativas de importación para asegurar la autosuficiencia energética.

Un ejemplo es el proyecto adjudicado en el Pacífico a la empresa PIO S.A.S., que permitirá almacenar, transportar y regasificar hasta 60 millones de pies cúbicos de gas por día en Buga, y que entrará en operación en agosto de 2026.

En paralelo, Ecopetrol impulsa energías renovables para liberar gas destinado a generación térmica, como el parque solar La Iguana (28 MW), que inicia operaciones en septiembre de 2025.

La compañía subrayó que en el más reciente sondeo de mercado sobre nuevas unidades de regasificación participaron 42 empresas, de las cuales 20 presentaron propuestas. Ninguna de ellas corresponde a Gaxi SA ESP ni a Plus Energy S.A.S., firmas mencionadas en medios.

Finalmente, la estatal petrolera reafirmó su compromiso con la seguridad energética del país, la rigurosidad técnica y la transparencia en todos sus proyectos, al tiempo que continúa con los trámites normativos y ambientales necesarios para la eventual implementación de soluciones en Coveñas y La Guajira.



La investigación

De nuevo el presidente de Ecopetrol está en el ojo del huracán por cuenta de una investigación de Noticias Caracol y La Silla Vacía, que, dejaría en evidencia cómo la empresa GAXI, con un capital de apenas 20 millones de pesos y de quien es dueño el coronel retirado de la Policía Juan Guillermo Mancera, amigo de Ricardo Roa, habría intentado quedarse con el mega proyecto de importación de gas en Colombia, el proyecto de Regasificación Campo Guajira.

De acuerdo a la investigación, el proyecto valorado en cerca de 500 millones de dólares y considerado uno de los negocios de gas más relevantes para Ecopetrol en las últimas décadas, está en el centro de una investigación por las presuntas irregularidades. Según testigos, hubo un posible favorecimiento a la compañía GAXI, de haber recibido ventajas indebidas en el desarrollo de la iniciativa.



