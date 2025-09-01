Empresa de amigo de presidente de Ecopetrol intentó quedarse con millonario contrato de gas

De nuevo el presidente de Ecopetrol está en el ojo del huracán por cuenta de una investigación de Noticias Caracol y La Silla Vacía, que, dejaría en evidencia cómo la empresa GAXI, con un capital de apenas 20 millones de pesos y de quien es dueño el coronel retirado de la Policía Juan Guillermo Mancera, amigo de Ricardo Roa, habría intentado quedarse con el mega proyecto de importación de gas en Colombia, el proyecto de Regasificación Campo Guajira.

De acuerdo a la investigación, el proyecto valorado en cerca de 500 millones de dólares y considerado uno de los negocios de gas más relevantes para Ecopetrol en las últimas décadas, está en el centro de una investigación por las presuntas irregularidades. Según testigos, hubo un posible favorecimiento a la compañía GAXI, de haber recibido ventajas indebidas en el desarrollo de la iniciativa.

Este megaproyecto, hace parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el prolongado desabastecimiento de gas en el país y busca importar gas natural licuado y convertirlo en estado gaseoso a través de un barco regasificador (FSRU). Dicho sistema estaría ubicado en los campos de Chuchupa y Ballena, en Manaure, La Guajira, desde donde se conectaría con los gasoductos nacionales.

La Fiscalía abrió una investigación luego de recibir declaraciones que señalan que la empresa beneficiada tendría como dueño en la sombra al empresario, cercano a Ricardo Roa Barragán, presidente actual de Ecopetrol y su pareja, Julián Caicedo.



GAXI

Se trata de una empresa creada en 2019 con un capital de apenas 20 millones de pesos; su dueño es Juan Guillermo Mancera, quien luego de fungir como jefe de seguridad de Pacific Rubiales, se abrió camino en el negocio de los hidrocarburos. De acuerdo con Noticias Caracol, GAXI empezó a circular como posible beneficiario cuando se abrió la posibilidad del proyecto en 2024.

Aquí la investigación: