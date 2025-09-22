Procuraduría investiga a dos directivos de Ecopetrol por polémico contrato sobre Ricardo Roa

El Ministerio Público tiene la lupa encima sobre el polémico contrato de 5 millones de dólares para medir la reputación de Roa como presidente de Ecopetrol, en ese sentido, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal vinculó formalmente a Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, ambos podrán rendir versión libre en el Ministerio Público dentro del proceso.

“Revisadas las actas 450 y 270 de mayo 22 de 2024, de la Junta Directiva de Ecopetrol y del Comité de Auditoría y Riesgos de la junta, se tiene que, se dejó consignada la recomendación realizada para la creación de una comisión especial integrada por Luis Alberto Zuleta, Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, cuyo rol sería supervisar las actividades del estudio que adelantará el asesor externo y participar en las discusiones estratégicas sobre la ejecución de este”, se lee en el auto.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP

Según la compañía, este contrato tenía como finalidad evaluar el impacto de las investigaciones contra Ricardo Roa en la reputación de la empresa, sin embargo, presuntamente también se habría realizado una inspección a las comunicaciones de algunos funcionarios de la empresa estatal más importante del país.

En junio, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Alberto José Vergara, quien era el director de cumplimiento de Ecopetrol, a Luis Felipe Rivera y Ludwig Wilson Mejía.



“La Procuraduría escuchará en versión libre a los dos miembros de la Junta en versión libre “escúchese en versión espontánea a los investigados si es su deseo hacerlo, y asistido por un defensor si así lo requieren”.