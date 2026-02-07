Minsalud anunció $11.000 millones para infraestructura de dos hospitales del Oriente de Antioquia

En medio de la crisis que enfrentan los centros asistenciales públicos en Antioquia por las deudas de las EPS y algunas por daños en infraestructura, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, visitó varios municipios del Oriente antioqueño donde anunció nuevas inversiones por más de 11.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura física de los hospitales públicos de la región.

Para el caso de Rionegro, esta cartera del Gobierno nacional entregó la resolución oficializando que destinó 3.096 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede Gilberto Mejía del Hospital San Juan de Dios, lo que permitirá optimizar las condiciones locativas del centro asistencial, mejorar los espacios de atención para pacientes y aportar en las condiciones laborales del personal.

"Nosotros hoy estamos recibiendo un vehículo de transporte extramural, que es para mejorar la accesibilidad de todos nuestros equipos básicos de atención de salud pública, a toda la las regiones, pues, de de nuestro municipio, al área rural, al área urbana. Hoy recibimos la maravillosa noticia del dinero necesario para unas adecuaciones en la infraestructura física de nuestra sede Gilberto Mejía Mejía, 3.200 millones de pesos, eso nos pone muy felices, beneficia tanto a la comunidad de Ríonegro y del Oriente antioqueño, y mejorar las condiciones físicas", detalló Diana Mejía, gerente de este centro asistencial.

Durante su recorrido por El Carmen de Viboral, el ministro anunció la asignación de 7.922 millones de pesos para la adecuación de la infraestructura física de la ESE Hospital San Juan de Dios del municipio.



Según destacaron desde esta cartera del Gobierno nacional, estas inversiones se suman a las acciones adelantadas en Antioquia entre 2022 y 2026, en los que destinaron más de 1 billón de pesos para la red pública de salud del departamento, incluyendo 1.267 Equipos Básicos de Salud, 178 vehículos de transporte asistencial, promoción social, saneamiento de pasivos y atención a población migrante.

En el Oriente antioqueño, además, resaltaron que se oficializó la entrega de 36 ambulancias en Rionegro y la asignación de recursos por 24.374 millones de pesos para este municipio, así como inversiones por 6.731 millones de pesos en La Ceja y 6.605 millones de pesos en El Carmen de Viboral para equipos básicos, transporte asistencial y promoción social.