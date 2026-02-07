En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Minsalud anunció $11.000 millones para infraestructura de dos hospitales del Oriente de Antioquia

Minsalud anunció $11.000 millones para infraestructura de dos hospitales del Oriente de Antioquia

Se trata de los hospitales San Juan de Dios de Rionegro y el que tiene el mismo nombre en El Carmen de Viboral, en medio de la visita del ministro Guillermo Jaramillo a la zona.

