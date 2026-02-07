Disidencias impiden tránsito a veredas de El Bagre por daño en la vía: hay 500 personas confinadas

La situación de orden público en el municipio de El Bagre está en un momento complejo, luego de que se confirmara que hay 10 veredas que tienen desabastecimiento de alimentos debido a que las disidencias de las Farc no están permitiendo el ingreso de vehículos ni la movilización de las comunidades, afectando a por lo menos 500 personas.

Lo que se ha podido saber hasta el momento es que detrás del accionar criminal está el Frente 4 José Antonio Galán, que delinque en los departamentos de Antioquia y Bolivar, y quienes estarían bloqueando la zona debido a la mala infraestructura vial que hay en este sector del Bajo Cauca antioqueño.

Precisamente sobre este punto, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, confirmó que la Alcaldía logró gestionar maquinaria amarilla para solucionar la situación, por lo que de momento las autoridades no adelantarán un consejo de seguridad allí.

"Lo que hemos logrado establecer es que un componente de las Farc en ese en ese punto estaría manifestando que no dejan movilizar alimentos, víveres o personas, pues, por esas carreteras, hasta que la administración municipal no se pronuncie. El día de hoy, yo hablaba con el alcalde y me molestaba que llegaban una maquinaria para tratar de componer, ayudar o restablecer un tramo vial que está sufriendo, pues, mayor afectación en esa zona", señaló Muñoz.



Por ahora las autoridades en el departamento buscan llegar hasta las veredas afectadas para reactivar la libre circulación por el territorio, así como están pendientes a posibles afectaciones que se puedan reportar en acueductos veredales como estrategia de las disidencias para buscar una solución a los arreglos de la malla vial.

"Realmente que haya un una situación de de de ataque, de vulneración a los derechos, más que otro tema aparte de la de la afectación de la vía, pues no lo hemos tenido, porque no hemos tenido denuncias o también el conocimiento directo hacia la personería del municipio de El Bagre", aseguró.