James Rodríguez
Inflación
Pacto Histórico

Disidencias impiden tránsito a veredas de El Bagre por daño en la vía: hay 500 personas confinadas

Disidencias impiden tránsito a veredas de El Bagre por daño en la vía: hay 500 personas confinadas

La Policía Antioquia confirmó que al municipio llegará maquinaria para arreglar el daño y que indagan con los presidentes de las juntas de acción comunal si hubo "ataque o vulneración a los derechos".

