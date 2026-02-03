Dos desmovilizados se fugaron del batallón de El Bagre, Antioquia, y secuestraron a un abogado

¡De película! Dos desmovilizados que se encontraban privados de su libertad en el batallón de El Bagre, Bajo Cauca Antioqueño, se fugaron de su lugar de reclusión. En medio de su accionar, lograron desarmar al soldado que los custodiaba y secuestraron a un abogado.

Los hechos, que todavía son materia de investigación, se presentaron en el batallón del municipio de El Bagre, donde se los hombres estaban privados de su libertad tras desmovilizarse.

Las autoridades reportaron que, en medio de las acciones y su intento de fuga, estos dos criminales lograron desarmar al hombre que cumplía sus funciones de vigilancia, lo neutralizaron y le arrebataron el fusil y se llevaron consigo todas las municiones que en ese momento tenía el centinela.

Minutos más tarde, los prófugos de la justicia llegan a un local comercial, donde amenazan con el arma de fuego a sus ocupantes, roban una moto y nuevamente se fugan. En medio de la huida y una persecución policial, se toparon con el vehículo en el que se transportada el abogado Felipe Gómez, quien terminó secuestrado en medio de este hecho.



Así lo detalló el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia.

"Le quitan el fusil, la munición y unos proveedores y emprenden la huida. Con esta misma arma roban la motocicleta a una persona, salen a la vía pública también en jurisdicción del Bajo Cauca antioqueño, interceptan a una camioneta, hacen bajar los ocupantes y se montan en la camioneta”.

El abogado y su familia iban en una paseo hacia la Costa Caribe, en la vía que conduce de El Bagre a Caucasia, son interceptados por los delincuentes, quienes abandonaron la moto, hicieron bajar a los familiares del abogado del carro y continúan su camino solo con el jurista como rehén.

Andrés Gómez, hermano del abogado, indicó que el togado ya se encuentra con su familia.

“Agradecemos a la Policía, al Ejército y al Gaula por su oportuna atención frente a la retención ilegal y secuestro de mi hermano Juan Felipe Gómez, quien, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo”.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la persecución policial llegó a su fin en el municipio de Planeta Rica, Córdoba, donde fueron interceptados los desmovilizados, quienes respondieron con disparos. El joven abogado fue liberado, uno de los criminales capturado y el arma de fuego incautada.