En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Inició búsqueda de desaparecidos en el cementerio de El Bagre, Antioquia

Inició búsqueda de desaparecidos en el cementerio de El Bagre, Antioquia

La Unidad de Búsqueda adelanta la primera fase de intervención forense en este lugar donde esperan hallar los cuerpos de al menos 11 personas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad