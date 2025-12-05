Inició búsqueda de desaparecidos en el cementerio de El Bagre, Antioquia

Con el propósito de recuperar los cuerpos de personas que habrían sido desaparecidas en el contexto del conflicto armado en esta región del país, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas adelanta fase inicial de intervención forense en el cementerio municipal de El Bagre, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

En el inicio de esta acción humanitaria, que se realizará entre los días 5 y 13 de diciembre de 2025, el equipo forense de la Unidad intervendrá siete bóvedas individuales y dos áreas de interés para la búsqueda, ubicadas en la zona de sepulturas del camposanto.

De acuerdo con Gloria Araque, coordinadora territorial Antioquia de la Unidad de Búsqueda, la investigación humanitaria y extrajudicial realizada en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia logró orientar la identidad de 11 personas cuyos cuerpos serían recuperados.

"Esta intervención se adelanta por parte del Grupo Interno de Trabajo de la Territorial Antioquia que ejecuta el Plan Regional de Búsqueda Bajo Cauca y Valdivia. En este cementerio esperamos, en esta primera fase, hacer una recuperación de 14 cuerpos de personas que fueron desaparecidas en el marco y contexto del conflicto armado en este territorio", aseguró la directiva.



Asimismo, se ha establecido que su desaparición ocurrió en dos hechos del conflicto armado: el primero, en 2012, en la vía que de El Bagre conduce al corregimiento de Puerto Claver y el segundo, en el año 2013, en zona rural del municipio de Zaragoza.

El cementerio de El Bagre cuenta con 28 sitios de interés para la búsqueda, de los cuales 13 son bóvedas individuales y 15 son sepulturas. La Alcaldía de El Bagre, la Gobernación de Antioquia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Registraduría en un trabajo articulado hicieron posible la intervención de este camposanto.

Dentro del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia se estima que hay un aproximado de 2.502 personas dadas por desaparecidas, según los reportes de la Unidad de Búsqueda. En Antioquia, la cifra asciende a 27.442 personas desaparecidas; y en Colombia, a 135.396.

La entidad también hace la solicitud a quienes tengan información que pueda contribuir a la identificación de personas desaparecidas inhumadas en este cementerio o a la localización de nuevos sitios de interés forense para acercarse al camposanto y suministrar estos datos a los funcionarios de la Unidad de Búsqueda, quienes garantizarán la confidencialidad de la información.