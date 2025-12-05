Usuarios reportan caída de WhatsApp este viernes 5 de diciembre

Este viernes 5 de diciembre, miles de usuarios alrededor del mundo reportaron fallas en el funcionamiento de WhatsApp, especialmente al intentar enviar fotos, videos, audios y stickers. La situación se hizo evidente en redes sociales, donde el nombre de la aplicación se convirtió rápidamente en tendencia.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, el pico de reportes se registró en horas de la tarde, cuando los usuarios comenzaron a alertar sobre errores en el envío de mensajes y dificultades tanto en la aplicación móvil como en la versión web. Entre los problemas más mencionados se encontraron la imposibilidad de cargar archivos multimedia, retrasos en la entrega de mensajes y desconexiones repentinas.

Las redes sociales, como suele ocurrir en este tipo de interrupciones, se llenaron de reacciones y memes que ironizaban sobre la caída temporal del servicio. Muchos internautas aprovecharon para expresar su frustración, mientras otros tomaron el hecho con humor.

Foto: Downdetector

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la falla ni el tiempo estimado de restablecimiento total del servicio.