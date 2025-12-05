En vivo
Tecnología  / Redes sociales  / Usuarios reportan caída de WhatsApp este viernes 5 de diciembre

Usuarios reportan caída de WhatsApp este viernes 5 de diciembre

Los usuarios comenzaron a alertar sobre errores en el envío de mensajes y dificultades tanto en la aplicación móvil como en la versión web.

