“¿Me puedes agregar a WhatsApp?”: así funciona la nueva estafa que lo puede dejar sin un peso

La temporada navideña está a punto de iniciar y, con ella, aumenta la delincuencia. De hecho, muchos estafadores ya han implementado estrategias para quitarles dinero a las personas, y una de las más usadas tiene que ver con WhatsApp, una aplicación que millones de colombianos emplean a diario.

Todo comienza con una misteriosa llamada en la que se escucha una frase como: “Hola, ¿me puedes agregar a WhatsApp?”, o con mensajes que anuncian que deben contar algo urgente. El objetivo es el mismo: lograr que la víctima agregue el número sospechoso a la plataforma. Ese contacto inesperado genera preocupación, como si se tratara de un asunto importante, pero detrás puede ocultarse un intento de estafa.

Por esta razón, las autoridades han insistido en prestar atención a los detalles. Cualquiera podría ser víctima. De hecho, esta modalidad se volvió viral en redes gracias a la cuenta de TikTok @techzone_oficial, que publicó un video alertando sobre este modelo de engaño que inicia justamente con una llamada extraña.

Estafas por WhatsApp Foto: AFP / Grok

Nueva estafa por WhatsApp: así operan los delincuentes

En el video se muestra cómo los estafadores juegan con las emociones de las personas. En el clip, una mujer pide que la agreguen a WhatsApp porque “tiene algo importante que decir” y cuelga de inmediato. Aunque el guion es breve, ha resultado efectivo. Este truco no es nuevo, pero con el tiempo ha sido perfeccionado.

El método se basa en manipular la psicología de la víctima. La llamada busca generar presión, intriga y curiosidad ante lo inesperado. Esa sensación de urgencia facilita que los delincuentes obtengan información sensible en cuestión de minutos.

Expertos explican que colgar rápido tiene un propósito claro: impedir que la persona realice preguntas o entable una conversación. Así, la víctima se siente obligada a buscar una respuesta inmediata y, en ese impulso, comete el error de agregar el número a WhatsApp para intentar resolver el supuesto asunto urgente.



Tenga cuidado con entregar códigos o información

Luego de agregar el número es cuando comienza el verdadero riesgo. El estafador intentará abrir la cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo, lo que hará que al celular de la víctima llegue un código de verificación. Después, buscará convencerla de que le entregue ese código.

Por ningún motivo debe compartirlo. Si lo hace, el delincuente obtendrá acceso total a la cuenta y, en minutos, podrá bloquear cualquier intento de recuperación, dejando a la persona sin control de su propia mensajería.

Las estafas por aplicaciones de mensajería son cada vez más comunes y, en temporadas como la navideña —cuando se pagan primas y aumenta el movimiento de dinero— los criminales buscan aprovecharse de cualquier descuido para quedarse con los ahorros de los colombianos.