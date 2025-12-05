Obras de modernización del Aeropuerto Ernesto Cortissoz están atrasadas en un 90 %

La Veeduría Ciudadana del Aeropuerto Ernesto Cortissoz denunció que las obras de modernización del lado tierra de la terminal aérea registran un 90 % de atraso, situación que mantiene en estado crítico la infraestructura y la calidad del servicio para los usuarios.

Los principales retrasos, de acuerdo con el informe de la veeduría, se concentran en la sala de maletas nacional, debido a demoras en la importación e instalación de equipos esenciales como escaleras eléctricas, ascensores, aires acondicionados, bandas transportadoras y pisos.

Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de Intergremial Atlántico señala que la situación con la modernización del aeropuerto es crítica: “La situación es crítica. Esas alertas fueron confirmadas por parte de la Aeronáutica Civil al señalar que el retraso llega al 90% de las obras en la terminal de pasajeros. Por eso la entidad tiene abiertos ocho procesos de incumplimientos en aspectos clave para el servicio como es la sala de maletas nacionales, lo que puede traducirse en multas por más de 12 000 millones de pesos”, explicó.

Héctor Carbonell,director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura capítulo norte, señaló que ante esta situación han pedido la intervención de la Contraloría y la Procuraduría.



“Hemos solicitado a la Contraloría y a la Procuraduría hacer un acompañamiento al proceso, de manera que se tomen las decisiones que sean necesarias para superar la crisis que afecta la operación del aeropuerto hoy en día y por ende la ciudadanía en general”, dijo Carbonell.

La Aeronáutica Civil confirmó los retrasos y anunció que adelanta ocho procesos de incumplimiento contra el contratista sancionado por la Aeronáutica Civil es el Consorcio Infraestructura AIEC 2026.

Y es que los retrasos significativos en la ejecución de las actividades programadas han afectado el cumplimiento del cronograma contractual, a tal punto que la entrada en operación de esos equipos sólo se estaría dando en el primer trimestre del próximo año, si el contratista cumple efectivamente con un plan de choque que acordó con la Aerocivil y que debe ser entregado la próxima semana.