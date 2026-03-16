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Hombre asesinado en Salitre era funcionario del Acueducto: "Un momento triste para la Empresa"

Según lo revelado por vecinos del sector, la víctima. Adicionalmente, figuraba como propietario de tres apartamentos en el sector de Salitre.

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