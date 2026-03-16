Hombre asesinado en Salitre era funcionario del Acueducto: "Un momento triste para la Empresa"

La inseguridad en Bogotá sigue generando temor entre los ciudadanos y es que ya nadie siente tranquilidad al salir a la calle, pues un hecho puede terminar en homicidio.

Situación que ocurrió este lunes 16 de marzo en el occidente de la ciudad, cuando lo que en un principio se determinó como sicariato al final resultó ser un hurto, mismo que le costó la vida a un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

El hecho ocurrió sobre las 2:00 de la tarde, a cuadras del Terminal de Transporte de Salitre, en uno de los paraderos de buses de la zona, donde el hombre fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, para luego disparar en repetidas ocasiones contra Néstor Harry Acosta Leal, quien perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

Acueducto rechaza el ataque a Néstor Acosta

Según lo revelado por vecinos del sector, la víctima, Néstor Harry Acosta Leal, vivía en la zona desde hace casi varios años y tenía esposa e hijos. Adicionalmente, figuraba como propietario de tres apartamentos en el sector de Salitre, cerca del lugar donde ocurrió el ataque, y trabajaba en la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos del Acueducto de Bogotá.

Ante esto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) emitió un comunicado en el que lamenta el asesinato del funcionario de la entidad y en el que rechaza y condena el acto de violencia que terminó con la vida de un hombre que por años "entregó su trabajo, profesionalismo, compromiso y vocación al servicio de la ciudad".

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Así mismo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aseguró que acompaña a familiares, amigos y allegados de Néstor Acosta en este difícil momento y afirmó que brindará la colaboración necesaria a las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Violencia en Bogotá sigue generando preocupación

Este caso enciende la alarma sobre la seguridad en la capital, pues no es el único hecho en el que un presunto sicariato deja en alerta a los residentes de Bogotá.

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Sin ir más lejos, el pasado 10 de marzo, un hombre fue atacado por otro sujeto en la calle 161 con 19, al norte de la ciudad.

Otro caso que generó impacto fue el del empresario Gustavo Andrés Aponte, quien fue asesinado al salir de un reconocido gimnasio ubicado en una de las zonas más concurridas de Bogotá, en la calle 85 con carrera Séptima, en horas de la tarde del pasado 11 de febrero.

Según indicaron las autoridades, el sicario estaba vestido de traje y corbata cuando desenfundó su arma y disparó contra el empresario mientras salía del lugar en compañía de sus escoltas. Aunque en videos se observa que huyó corriendo, posteriormente abordó una motocicleta que lo esperaba y escapó del sitio de los hechos.