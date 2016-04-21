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Hombre asesinado en Salitre era funcionario del Acueducto: "Un momento triste para la Empresa"
Según lo revelado por vecinos del sector, la víctima. Adicionalmente, figuraba como propietario de tres apartamentos en el sector de Salitre.
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“Se le fue un tiro”: impresionantes detalles de asesinato de joven durante atraco en Bogotá
Una grabación, en poder de la Fiscalía, revela cómo los asesinos de Sebastián Valverde hablaron del asesinato. Buscan a otro, al conductor de la moto.
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Video: fleteros que mataron a joven en Ciudad Salitre, Bogotá, ya habían atracado a más personas
De acuerdo con el informe de las autoridades, los delincuentes en moto que acabaron con la vida del joven Sebastián Valverde en Ciudad Salitre, Bogotá, ya habían atracado a más personas en la misma zona y quedaron grabados en varios videos.
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Fleteros que mataron a joven en Bogotá ya habían atacado a otro hombre: le robaron $20 millones
La nueva víctima, que por seguridad no reveló su identidad, denuncia que los delincuentes que lo atracaron en Bogotá estaban informados de que llevaba el dinero.
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Lanzan primer Parque Virtual de la Diversidad para niños en Colombia
El centro comercial Salitre Plaza de Bogotá fue el escenario que permitió realizar el lanzamiento del primer Parque virtual de la Diversidad para los más pequeños en Colombia.