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Blu Radio  / Salitre Plaza

Salitre Plaza

  • Homicidio en Salitre
    Homicidio en Salitre
    Blu Radio
    Bogotá

    Hombre asesinado en Salitre era funcionario del Acueducto: "Un momento triste para la Empresa"

    Según lo revelado por vecinos del sector, la víctima. Adicionalmente, figuraba como propietario de tres apartamentos en el sector de Salitre.

  • Michael Sebastián Valverde
    Michael Sebastián Valverde
    Foto: Archivo Particular
    Bogotá

    “Se le fue un tiro”: impresionantes detalles de asesinato de joven durante atraco en Bogotá

    Una grabación, en poder de la Fiscalía, revela cómo los asesinos de Sebastián Valverde hablaron del asesinato. Buscan a otro, al conductor de la moto.

  • Fleteros que mataron a joven en Ciudad Salitre, Bogotá.jpg
    Fleteros que mataron a joven en Ciudad Salitre, Bogotá
    Foto: video suministrado
    Bogotá

    Video: fleteros que mataron a joven en Ciudad Salitre, Bogotá, ya habían atracado a más personas

    De acuerdo con el informe de las autoridades, los delincuentes en moto que acabaron con la vida del joven Sebastián Valverde en Ciudad Salitre, Bogotá, ya habían atracado a más personas en la misma zona y quedaron grabados en varios videos.

  • Sebastián Valverde, el joven de 19 años.jpg
    Sebastián Valverde, el joven de 19 años
    Foto: Blu Radio
    Bogotá

    Fleteros que mataron a joven en Bogotá ya habían atacado a otro hombre: le robaron $20 millones

    La nueva víctima, que por seguridad no reveló su identidad, denuncia que los delincuentes que lo atracaron en Bogotá estaban informados de que llevaba el dinero.

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    Tecnología

    Lanzan primer Parque Virtual de la Diversidad para niños en Colombia

    El centro comercial Salitre Plaza de Bogotá fue el escenario que permitió realizar el lanzamiento del primer Parque virtual de la Diversidad para los más pequeños en Colombia.

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