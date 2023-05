Fleteros que mataron a joven en Bogotá ya habían atacado a otro hombre: le robaron $20 millones

No fue casualidad lo que pasó con Sebastián Valverde, el joven de 19 años que fue asesinado por fleteros en Ciudad Salitre, en Bogotá, luego de que cambiara dos millones de pesos en efectivo por euros. Días después del crimen, apareció una nueva víctima de los delincuentes, quien denuncia que a él le robaron, en días pasados, 20 millones de pesos que recién había cambiado a dólares en una casa de cambio en la zona.

“Realicé el cambio de los dólares y posteriormente salí del centro comercial, unos sujetos me abordaron con armas de fuego y me quitaron la maleta en la que llevaba la plata. Ellos ya sabían que yo tenía el dinero ahí, lo siguen a uno o tienen gente infiltrada en la casa de cambio”, indicó la víctima del atraco en Bogotá.

Además, la víctima dice que, luego del atraco, dos fleteros más se le acercaron y le pidieron sus otros objetos personales (billetera y celular), a lo que él respondió que ya había entregado la plata; sin embargo, también le quitaron las pertenencias.

“Yo les dije que la maleta estaba ahí, corrí con la fortuna de que no me pasó lo mismo del muchacho”, destacó la víctima, quien mencionó que entregó datos personales como dirección y demás en la casa de cambio donde hizo la transacción. Además, indicó que los delincuentes lo interceptaron en camino a su casa, cuando se movilizaba en una moto en Bogotá.

Sobre el fleteo, indicó que iba en su moto, tomó la avenida 68 en Bogotá cuando iba a contestar una llamada y un ladrón lo amenazó con arma de fuego, ese fue el que le pidió la maleta. Luego de esto, otros dos hombres en moto fueron los que se le acercaron a pedirle los objetos personales.

“La moto venía con dos sujetos y el parrillero me apuntó en la cabeza y me dijo que no me fuera a hacer matar. Yo le entregué el resto de las cosas que me pidió y le dije que no me hiciera nada, luego se fueron los tres en la moto”, agregó la víctima.

