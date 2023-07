“Se le fue un tiro”: impresionantes detalles de asesinato de joven durante atraco en Bogotá

A la cárcel Modelo fue enviado el hombre identificado como Julio César Martínez Caro, quien es señalado por la Fiscalía y la Policía como uno de los autores del asesinato del joven Sebastián Valverde, en el centro comercial Ciudad Salitre de Bogotá, el pasado 16 de mayo.

Según las declaraciones del fiscal, se dio a conocer que se obtuvo información a través de una fuente humana no formal, cuya identidad se mantiene en secreto por razones de seguridad.

La fuente, el 19 de mayo de 2023, proporcionó información que llevó a identificar a Julio César Martínez Caro, alias ‘El Calvo’, como uno de los autores del hecho en el que se le quitó la vida al joven.

La investigación de la Policía y la Fiscalía indica que este hombre forma parte de una organización criminal dedicada a cometer fleteos en el occidente de Bogotá, especialmente en los alrededores de Ciudad Salitre y el centro comercial Gran Estación.

Además, la Fiscalía está tras la pista de un hombre conocido con el alias de ‘Chinga’, quien sería el conductor de la motocicleta que participó en este fleteo.

"A las cinco de la tarde, me llamó, no por video, sino por llamada caminando, y me dijo que había pasado otro güiro más. Cuando él dice güiro, se refiere a un problema", relató la declarante. "Le pregunté qué había pasado y me dijo que 'Chinga' era un bruto que no sabía manejar la adrenalina. Entonces yo dije: '¿cómo así?, ¿qué pasó?'. Y me dijo que cuando habían ido a robar lo que iban a robar, se le fue un tiro a 'Chinga' y que había herido al muchacho".

La ayuda de la comunidad, los testimonios y los vídeos recogidos en el lugar fueron fundamentales para poder identificar a estos criminales.

El crimen que terminó con la vida de este joven ocurrió cuando intentaron robarle 400 euros destinados a su madre, quien viajaría a España al día siguiente.

Ese día llamó la atención que los delincuentes no se llevaron ni el dinero ni el teléfono celular que Valverde tenía en su pantalón.

El suceso tuvo lugar momentos después de que Valverde realizara la compra de la moneda extranjera, cuando fue interceptado por dos hombres armados frente a un McDonald's en la avenida La Esperanza. Valverde esperaba el SITP para dirigirse a su casa en el sector de Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar.